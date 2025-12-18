SEA Games 33

Chuyện bên lề

Xuống đường ăn mừng chiến thắng của U22 Việt Nam

SGGPO

Tối 18-12, sau chiến thắng thuyết phục của đội tuyển U22 Việt Nam trước U22 Thái Lan, hàng chục ngàn người dân và du khách đang có mặt tại TP Huế đã đổ ra các tuyến đường trung tâm để ăn mừng.

Video: Đông đảo người dân và du khách ở Huế xuống đường ăn mừng chiến thắng U22 Việt Nam

Khắp các trục đường chính, cờ đỏ sao vàng rợp trời, tiếng còi xe, trống kèn vang lên tạo nên không khí sôi động, phấn khởi. Dòng người di chuyển chậm, trật tự, thể hiện niềm vui chung trước kết quả ấn tượng của đội tuyển trẻ Việt Nam.

IMG_20251218_222350.jpg
IMG_20251218_222402.jpg
Đông đảo người dân và du khách ở Huế xuống đường ăn mừng chiến thắng U22 Việt Nam

Để bảo đảm an ninh trật tự, Công an TP Huế đã huy động tối đa lực lượng túc trực tại các tuyến đường trọng điểm, kịp thời ngăn chặn tình trạng xe máy chở quá số người quy định, lạng lách, đánh võng. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng chủ động giải tỏa các nhóm thanh niên có biểu hiện quá khích, lợi dụng đông người để tổ chức đua xe trái phép, góp phần giữ gìn an toàn giao thông và trật tự đô thị.

Tin liên quan
VĂN THẮNG - TRƯƠNG QUÂN

Từ khóa

Quốc kỳ Việt Nam Rợp Inh ỏi U22 Thái Lan Đánh võng Lạng lách Xuống đường Ăn mừng Huế Quá khích

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn