Xuống đường ăn mừng chiến thắng của U22 Việt Nam

Tối 18-12, sau chiến thắng thuyết phục của đội tuyển U22 Việt Nam trước U22 Thái Lan, hàng chục ngàn người dân và du khách đang có mặt tại TP Huế đã đổ ra các tuyến đường trung tâm để ăn mừng.

Video: Đông đảo người dân và du khách ở Huế xuống đường ăn mừng chiến thắng U22 Việt Nam

Khắp các trục đường chính, cờ đỏ sao vàng rợp trời, tiếng còi xe, trống kèn vang lên tạo nên không khí sôi động, phấn khởi. Dòng người di chuyển chậm, trật tự, thể hiện niềm vui chung trước kết quả ấn tượng của đội tuyển trẻ Việt Nam.

Để bảo đảm an ninh trật tự, Công an TP Huế đã huy động tối đa lực lượng túc trực tại các tuyến đường trọng điểm, kịp thời ngăn chặn tình trạng xe máy chở quá số người quy định, lạng lách, đánh võng. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng chủ động giải tỏa các nhóm thanh niên có biểu hiện quá khích, lợi dụng đông người để tổ chức đua xe trái phép, góp phần giữ gìn an toàn giao thông và trật tự đô thị.

VĂN THẮNG - TRƯƠNG QUÂN