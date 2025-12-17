Trung vệ Lý Đức: U22 Việt Nam không sang Thái Lan du lịch, đến để giành HCV SEA Games

Trước trận chung kết SEA Games 33 với U22 Thái Lan, trung vệ Phạm Lý Đức khẳng định U22 Việt Nam không sang Thái Lan để du lịch, mà đến với mục tiêu duy nhất là giành huy chương vàng.

Trung vệ Phạm Lý Đức háo hức trước trận chung kết SEA Games đầu tiên trong sự nghiệp. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

U22 Việt Nam sẽ chạm trán U22 Thái Lan trong trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33, diễn ra lúc 19 giờ 30 ngày 18-12 trên sân Rajamangala. Đây được xem là màn so tài được chờ đợi nhất của giải đấu, khi cả hai đội đều thể hiện phong độ thuyết phục và toàn thắng từ đầu giải.

Ở buổi họp báo diễn ra vào trưa 17-12, Lý Đức háo hức cho trận chung kết SEA Games đầu tiên trong sự nghiệp. Anh thay mặt U22 Việt Nam gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ đã có mặt tại Bangkok để tiếp lửa cho toàn đội. Trung vệ sinh năm 2004 khẳng định U22 Việt Nam sẽ chiến đấu với tinh thần cao nhất trong trận chung kết.

“Toàn đội sẽ chơi với 100% sức lực và chiến đấu hết mình trong trận chung kết. Cá nhân tôi sẽ cố gắng hết khả năng để cùng đội giành chức vô địch, như một món quà gửi tới HLV Kim Sang-sik và người dân Việt Nam”, Lý Đức chia sẻ.

Toàn cảnh ở buổi họp báo trước trận chung kết SEA Games 33. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Cầu thủ thuộc biên chế CAHN khẳng định: “Chúng tôi đã chuẩn bị cho SEA Games này rất kỹ lưỡng. U22 Việt Nam không đến đây chỉ để tham gia hay đi du lịch. Chúng tôi đến đây để chiến thắng và giành huy chương vàng”.

Theo Lý Đức, thành công của đội tuyển Việt Nam với chức vô địch ASEAN Cup 2024 ngày trên sân Rajamangala trong thời gian là nguồn động lực lớn để U22 Việt Nam tin tưởng vào khả năng chiến thắng trước đội chủ nhà.

“Các anh ở đội tuyển quốc gia đã từng vô địch và giành chiến thắng trên sân này, thì chúng tôi cũng tin rằng mình có thể làm được điều tương tự. HLV Kim Sang-sik tin tưởng chúng tôi và đã trao cho chúng tôi niềm tin, thì toàn đội sẽ cố gắng đáp lại bằng một chiến thắng”, Lý Đức nói thêm.

“Chúng tôi tôn trọng và thực hiện nghiêm túc chiến thuật mà HLV trưởng đề ra. Thầy đã nói rằng đội tuyển quốc gia đã từng chiến thắng tại đây, thì chúng tôi cũng có thể làm được điều đó”, trung vệ này nhấn mạnh.

Khép lại buổi chia sẻ, Lý Đức khẳng định U22 Việt Nam sẽ chiến đấu vì màu cờ sắc áo, vì người hâm mộ đã luôn đồng hành cùng đội. “Chúng tôi sẽ chiến đấu vì Tổ quốc, vì người dân Việt Nam và vì những cổ động viên đã đến đây cổ vũ. Toàn đội quyết tâm giành chiến thắng để mang lại niềm hạnh phúc cho họ”, Lý Đức nói.

HỮU THÀNH (từ Bangkok, Thái Lan)