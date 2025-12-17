HLV Kim Sang-sik: Mong trọng tài công tâm để chung kết SEA Games 33 diễn ra trọn vẹn

Theo HLV Kim Sang-sik, vai trò của trọng tài rất quan trọng và ông hy vọng “các vua áo đen” sẽ bảo vệ được cầu thủ, mang đến sự công bằng để trận chung kết SEA Games 33 diễn ra trọn vẹn.

HLV Kim Sang-sik cùng trung vệ Lý Đức tự tin trước trận chung kết SEA Games 33. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Dù đã cùng đội tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup, đưa U23 Việt Nam đăng quang tại U23 Đông Nam Á, nhưng đây mới là trận chung kết SEA Games đầu tiên của HLV Kim Sang-sik. Nhà cầm quân người Hàn Quốc bày tỏ niềm háo hức trước trận đấu cuối cùng trong năm 2025.

Ở buổi họp báo trước trận chung kết vào sáng 17-12, HLV Kim Sang-sik mở đầu bằng lời cảm ơn đến người hâm mộ Việt Nam đã trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc, giúp U22 Việt Nam góp mặt ở trận đấu cuối cùng. Trên hành trình đã qua trên đất Thái Lan, ông Kim cũng tri ân những nỗ lực của các học trò cũng như sự đóng góp từ các thành viên khác trong đội.

“Chúng tôi đã nỗ lực hết mình trước và trong quá trình thi đấu tại SEA Games 33. Vì vậy, tôi hy vọng vào một kết quả tốt trong trận chung kết vào tối mai”, HLV Kim Sang-sik chia sẻ.

HLV Kim Sang-sik trả lời phỏng vấn. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

HLV Kim Sang-sik đánh giá U22 Thái Lan là đội bóng chất lượng, có cách tổ chức đội hình tốt, sở hữu nhiều cá nhân có thể gây đột biến cao, đặc biệt là tiền đạo Yotsakorn Burapha. “Yotsakorn đã ghi nhiều bàn tại SEA Games 33 bằng những cách đa dạng, nên chúng tôi cần phải để ý. Muốn giành chiến thắng thì U22 Việt Nam phải phòng ngự tốt. Như đã chia sẻ, toàn đội cần phải cùng nhau nỗ lực chuẩn bị để có một trận chung kết thành công”.

SEA Games 33 là đại hội thể thao lớn của khu vực, không chỉ có bóng đá mà còn nhiều môn thể thao khác. Trong thời gian diễn ra sự kiện, không ít đoàn thể thao đã phàn nàn về công tác trọng tài, nhất là những cuộc thi đấu có liên quan đến đội chủ nhà Thái Lan. Đây là câu hỏi được phóng viên Việt Nam đặt ra cho HLV Kim Sang-sik về việc liệu ông có chịu áp lực từ công tác trọng tài hay không.

HLV Kim Sang-sik đưa ra quan điểm cá nhân: “Trận đấu ngày mai rất quan trọng với cả U22 Việt Nam lẫn U22 Thái Lan. Chắc chắn sẽ là một trận đấu hấp dẫn, không kém phần quyết liệt, nhưng tôi mong cầu thủ của hai đội không ai bị chấn thương. Để điều đó có thể diễn ra, tôi hy vọng các trọng tài sẽ làm tốt nhiệm vụ bảo vệ cầu thủ, đồng thời tạo điều kiện để trận chung kết diễn ra một cách công bằng và trọn vẹn nhất. Vì vậy, vai trò của trọng tài là rất quan trọng”.

U22 Việt Nam và U22 Thái Lan gặp nhau ở trận chung kết SEA Games 33, diễn ra lúc 19 giờ 30 ngày 18-12 trên sân Rajamangala. Hai đội toàn thắng từ đầu giải, vì thế người hâm mộ hy vọng vào một trận tranh huy chương vàng hấp dẫn và kịch tính.

HỮU THÀNH (từ Bangkok, Thái Lan)