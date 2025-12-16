Hết vé xem trận chung kết SEA Games 33 giữa U22 Việt Nam - U22 Thái Lan?

Chiều 16-12, người hâm mộ đều không thể vào được website chính thức của Ban Tổ chức SEA Games 33 để đặt vé trực tuyến xem trận chung kết môn bóng đá nam giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan.

Sức hút của trận chung kết SEA Games 33 giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan quá lớn. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Tại SEA Games 33, Ban Tổ chức nước chủ nhà Thái Lan không bán vé theo dõi các môn có trong chương trình. Thay vào đó, người hâm mộ muốn vào địa điểm thi đấu phải đăng ký trên website chính thức của đại hội, bao gồm ngày đến xem, số điện thoại, họ tên và số hộ chiếu. Từ đó, một mã QR sẽ được gửi lại cho người đăng ký, tương đương với một tấm vé thông hành vào bên trong sân. Một số điện thoại có thể đăng ký tối đa 2 vé.

Theo tìm hiểu, cổng thông tin đăng ký xem trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 33 đã được mở từ lâu. Nhưng đến đầu giờ chiều 16-12, người hâm mộ đã không thể tiếp cận để đăng ký vé. Mọi vị trí ngồi trên sân Rajamangala đều không thể chọn được, bao gồm cả khu vực N vốn dành cho cổ động viên Việt Nam.

Bạn Phạm Giang, một kiều bào đang sinh sống tại Thái Lan, cho biết từ đầu giờ chiều 16-12, anh cùng với nhiều người đồng hương khác đã không thể chọn được vé xem trận chung kết giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan. Dù thoát ra và vào lại liên tục, nhưng trang đăng ký vé xem trận chung kết của Ban Tổ chức SEA Games 33 vẫn không thể xác nhận.

Nhân viên trung tâm báo chí đặt tại sân Rajamangala cho biết vé xem trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33 đã hết. ẢNH: HỮU THÀNH

Điều tương tự cũng xảy ra tại Trung tâm báo chí đặt tại sân Rajamangala, khi phóng viên Việt Nam nhờ các nhân viên ở đây dùng số điện thoại tại Thái Lan để đặt vé đều không thể tiếp cận.

Dẫu vậy, anh Phạm Văn Tuân, một kiều bào đang sinh sống tại Thái Lan, đã đặt trước vé từ sáng 15-12, tức là trước chiến thắng của U22 Việt Nam tại bán kết SEA Games 33. Anh cho biết: “Chúng tôi tin thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ vào được trận chung kết nên đã đặt trước 7 vé cho gia đình đi xem, không phải lo lắng chuyện không có vé. Mọi người háo hức để chờ đến tối 18-12 cổ vũ cho đội nhà”.

Nếu trận chung kết SEA Games 33 hết vé nhanh cũng dễ hiểu, bởi cuộc so tài này có sự góp mặt của đội chủ nhà U22 Thái Lan. Do khán đài phía Tây của sân Rajamangala đang được trưng dụng để chuẩn bị cho lễ bế mạc SEA Games 33, nên Ban Tổ chức sân chỉ mở cửa đón khoảng gần 20.000 người xem trận chung kết. Số lượng chỗ ngồi bị giảm hơn một nửa so với sức chứa thực tế của sân (hơn 50.000 người), trong khi nhu cầu theo dõi trận chung kết tăng cao nên khó đáp ứng được hết.

Trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 33 giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan diễn ra lúc 19 giờ 30 ngày 18-12 trên sân Rajamangala. Cả hai đội tiến vào trận chung kết với thành tích toàn thắng.

HỮU THÀNH (từ Bangkok, Thái Lan)