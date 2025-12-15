U22 Philippines đau lòng sau khi thua U22 Việt Nam ở bán kết SEA Games 33

HLV McPherson cùng các tuyển thủ U22 Philippines “rất đau lòng” sau khi để thua U22 Việt Nam tỷ số 0-2 ở trận bán kết SEA Games 33 diễn ra chiều 15-11 trên sân Rajamangala.

HLV McPherson của U22 Philippines thể hiện rõ thất vọng sau khi thua U22 Việt Nam ở trận bán kết SEA Games 33. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Phát biểu sau trận đấu, HLV McPherson đánh giá cao U22 Việt Nam và thừa nhận sự chênh lệch về chất lượng đội hình. “Đây là trận đấu căng thẳng giữa hai đội xứng đáng cạnh tranh huy chương vàng. U22 Việt Nam có chất lượng tốt hơn chúng tôi một chút. Chúng tôi rất buồn và đau lòng, nhưng toàn đội không đơn độc. Chúng tôi đã cùng nhau đi qua giải đấu này và sẽ tiếp tục phát triển”, ông chia sẻ.

Ở trận bán kết này, U22 Việt Nam là đội kiểm soát thế trận và tạo ra nhiều cơ hội hơn. Dù không ghi được bàn thắng trong hiệp một, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik vẫn duy trì sức ép lớn lên phần sân U22 Philippines. Bước sang hiệp hai, sự khác biệt được tạo ra vào cuối trận, khi Lê Văn Thuận bật cao đánh đầu mở tỷ số cho U22 Việt Nam, trước khi Nguyễn Thanh Nhàn ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0.

HLV McPherson cho rằng bàn thua đầu tiên của U22 Philippines là bước ngoặt của trận đấu. “Bàn mở tỷ số của U22 Việt Nam là một pha đánh đầu rất đẹp, không thủ môn nào có thể cản phá. Chúng tôi đáng lẽ phải làm tốt hơn trong việc ngăn chặn các đường bóng bổng vào vòng cấm”, ông nói.

U22 Philippines gây ra nhiều khó khăn cho U22 Việt Nam. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Về bàn thua thứ hai, nhà cầm quân này bày tỏ sự tiếc nuối cho thủ môn của mình. “Bóng nảy ngay trước mặt thủ môn, trong khi mặt sân có những chỗ lõm. Thật không may cho cậu ấy, bởi đây là một giải đấu rất tốt của thủ môn chúng tôi”, HLV McPherson chia sẻ thêm.

HLV McPherson cho biết đã lường trước sức mạnh của U22 Việt Nam, đặc biệt sau những thành công ở các giải trẻ khu vực. “Chúng tôi hiểu đẳng cấp của U22 Việt Nam sau giải U23 Đông Nam Á. Họ là một đội bóng rất giỏi, có chiều sâu đội hình và nhiều cầu thủ chất lượng”, ông nhấn mạnh.

Theo lịch thi đấu, U22 Philippines sẽ bước vào trận tranh huy chương đồng SEA Games 33 vào ngày 18-12. Đối thủ của thầy trò HLV McPherson là đội thua trong cặp bán kết còn lại giữa U22 Thái Lan và U22 Malaysia (20 giờ ngày 15-12). Trong khi đó, chiến thắng trước U22 Philippines giúp U22 Việt Nam tiến gần hơn tới mục tiêu giành huy chương vàng tại kỳ đại hội năm nay.

HỮU THÀNH (từ Bangkok, Thái Lan)