HLV Kim Sang-sik chấm 100 điểm cho U22 Việt Nam, tự tin giành HCV SEA Games

Sau khi đoạt vé vào thi đấu trận chung kết SEA Games 33, HLV Kim Sang-sik thể hiện niềm vui, chấm 100 điểm cho các tuyển thủ U22 Việt Nam và khẳng định toàn đội đủ khả năng chinh phục huy chương vàng nếu duy trì đúng kế hoạch và tinh thần thi đấu.

HLV Kim Sang-sik cùng tiền đạo Nguyễn Đình Bắc tham dự họp báo sau trận bán kết SEA Games 33. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

HLV Kim Sang-sik phát biểu sau trận vào tối 15-12: “Chúng tôi rất hạnh phúc khi đánh bại U22 Philippines để vào chung kết. Tôi rất tự hào vì các cầu thủ đã chiến đấu tới phút cuối cùng, không bỏ cuộc. Xin chúc mừng U22 Việt Nam và cảm ơn người hâm mộ đã cổ vũ trên sân cũng như qua màn ảnh nhỏ. Chính sự ủng hộ đó đã tiếp thêm sức mạnh cho chúng tôi”.

U22 Việt Nam kiểm soát thế trận ngay từ đầu trận bán kết trên sân Rajamangala, cầm bóng vượt trội và liên tục gây sức ép lên phần sân U22 Philippines. Dù chưa ghi bàn trong hiệp một, các học trò của HLV Kim Sang-sik vẫn duy trì lối chơi chủ động, kiên nhẫn và kỷ luật.

Sang hiệp hai, U22 Việt Nam tiếp tục đẩy cao đội hình và tạo ra khác biệt ở cuối trận. Lê Văn Thuận bật cao đánh đầu mở tỷ số, trước khi Nguyễn Thanh Nhàn ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0. Kết quả này đưa U22 Việt Nam vào chung kết SEA Games, gặp đội thắng trong cặp bán kết giữa U22 Thái Lan và U22 Malaysia, diễn ra ngày 18-12 trên sân Rajamangala.

HLV Kim Sang-sik dành sự tôn trọng cho đối thủ, đồng thời khẳng định tinh thần sẵn sàng của U22 Việt Nam: “Cả hai đội đều đã nỗ lực hết mình. Chúng tôi may mắn hơn để giành chiến thắng. Dù đối thủ ở chung kết là ai, U22 Việt Nam cũng sẽ chiến đấu hết sức để nâng cúp vô địch”.

HLV Kim Sang-sik ăn mừng cùng các học trò vào cuối trận. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Nhà cầm quân người Hàn Quốc còn dành những lời khen đặc biệt cho các học trò: “Nếu chấm điểm theo thang 100, tôi cho các cầu thủ 100 điểm, thậm chí 120 điểm về thể chất, tinh thần và ý chí chiến đấu. Đây là màn trình diễn rất đáng tự hào”.

Bên cạnh đó, HLV Kim Sang-sik cũng đánh giá cao từng cá nhân. Đình Bắc được ông khen ngợi vì tinh thần thi đấu chăm chỉ, tạo năng lượng tích cực cho toàn đội, đồng thời đã khuyên học trò không hài lòng với hiện tại mà hướng tới những mục tiêu cao hơn, thậm chí thử sức ở các giải đấu lớn tại châu Âu, Nhật Bản hay K-League.

Với Văn Thuận, cầu thủ ghi bàn mở tỷ số, HLV Kim Sang-sik tin rằng đây là cầu thủ có tố chất ngôi sao. Ông cho biết đã yêu cầu Văn Thuận không chỉ bám biên mà tích cực xâm nhập vòng cấm, và bất ngờ khi học trò ghi bàn bằng một pha đánh đầu chuẩn xác.

Nhắc tới sân Rajamangala, HLV Kim Sang-sik chia sẻ cảm xúc đặc biệt khi trở lại nơi từng tổ chức chung kết ASEAN Cup 2024 hồi tháng 1 rằng: “Tôi từng nói không có ngọn núi nào là không thể vượt qua. Nếu chuẩn bị kỹ lưỡng và thi đấu đúng kế hoạch, chúng tôi hoàn toàn có thể vô địch”.

Trong khi tiền đạo Nguyễn Đình Bắc cho biết, đây là lần đầu anh thi đấu ở bán kết SEA Games và U22 Việt Nam đã có màn trình diễn tốt. "U22 Philippines tiến bộ, tạo nhiều sức ép, nhưng chúng tôi vẫn giành chiến thắng và cảm thấy rất hạnh phúc", nam tiền đạo chia sẻ. Đình Bắc khẳng định hiện chưa nghĩ đến danh hiệu cá nhân như Quả bóng vàng Việt Nma 2025, chỉ tập trung hồi phục thể lực để hướng tới trận chung kết. Anh không quan tâm đối thủ là U22 Malaysia hay U22 Thái Lan mà chú trọng vào chính mình và tập thể. "Tinh thần toàn đội đang rất cao, song HLV Kim Sang Sik nhắc nhở cần giữ sự tỉnh táo. Tôi mong các cổ động viên sẽ đến sân cổ vũ thật đông ở trận chung kết", Đình Bắc háo hức.

HỮU THÀNH (từ Bangkok, Thái Lan)