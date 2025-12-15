U22 Việt Nam vào chung kết SEA Games 33

Các học trò của HLV Kim Sang-sik ghi 2 bàn trong 3 phút cuối trận bán kết, qua đó giành chiến thắng 2-0 trước U22 Philippines để đoạt vé vào chung kết SEA Games 33.

U22 Việt Nam đoạt vé vào chung kết SEA Games 33. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

U22 Việt Nam tiếp cận trận bán kết đầy thận trọng, thậm chí còn phải lùi sâu khi U22 Philippines chủ động đẩy cao đội hình trong những phút đầu tiên. Sau đó, các học trò của HLV Kim Sang-sik bắt nhịp được với trận đấu. Đội trưởng Văn Khang là người sở hữu cơ hội dứt điểm trong vòng 5m50 ở phút thứ 5, nhưng lại không tận dụng thành công.

Đông đảo người hâm mộ Việt Nam có mặt trên sân Rajamangala. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Trước khả năng kiểm soát bóng nhỉnh hơn của U22 Việt Nam, U22 Philippines chủ động tổ chức hàng phòng ngự số đông. Điều này khiến các đợt tổ chức tấn công mà Đình Bắc cùng đồng đội tạo ra gặp nhiều khó khăn.

5 phút cuối hiệp 1, U22 Việt Nam tăng tốc. Lê Viktor tung người móc bóng đi vọt xà ở phút 21. Sau đó, Đình Bắc dứt điểm ngoài vòng 16m50 đưa bóng đi chệch khung thành. Trước khi hiệp 1 khép lại, Văn Khang dứt điểm buộc thủ môn Nicholas Guimaraes phải trổ tài.

U22 Việt Nam gặp nhiều khó khăn trước U22 Philippines. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Đầu hiệp 2, HLV Kim Sang-sik tung Nguyễn Thanh Nhàn vào sân thay cho Lê Viktor. U22 Việt Nam khởi sắc hơn trong tấn công. Phút 54, Đình Bắc kiến tạo cho Nguyễn Xuân Bắc dứt điểm một chạm trong vòng cấm nhưng bóng đi vọt xà ngang. Sau đó, Thanh Nhàn và Nguyễn Minh Phúc lần lượt bỏ lỡ cơ hội tiếp cận cầu môn đối phương.

Vào những phút cuối trận, U22 Việt Nam đẩy cao đội hình, mặc dù HLV Kim Sang-sik đã chuẩn bị phương án cho 30 phút hiệp phụ. Đây cũng chính là lúc Đình Bắc và các đồng đội bùng nổ mạnh mẽ. Phút 89, từ pha tấn công bên cánh trái với đường tạt chuẩn xác của Phi Hoàng, Văn Thuận bật cao đánh đầu về góc cao mở tỷ số và cởi áo ăn mừng. Cầu trường Rajamangala ngay lập tức vỡ òa trước bàn thắng quan trọng này.

Niềm vui của Lê Văn Thuận. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Tiếp đà hưng phấn, đến phút 90+1, Thanh Nhàn dứt điểm thẳng từ tình huống đá phạt bên cánh trái. Bóng chạm đất khó chịu rồi đi vào lưới, khiến thủ môn U22 Philippines hoàn toàn bất lực.

U22 Việt Nam thắng 2-0 và góp mặt ở trận chung kết thứ ba trong bốn kỳ SEA Games gần nhất. Đối thủ của thầy trò HLV Kim Sang-sik là đội thắng trong trận bán kết còn lại giữa U22 Thái Lan và U22 Malaysia, diễn ra vào 20 giờ tối nay. Trong khi trận chung kết sẽ được tổ chức vào ngày 18-12.

HỮU THÀNH (từ Bangkok, Thái Lan)