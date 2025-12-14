HLV Kim Sang-sik nhắc U22 Việt Nam không chủ quan trước U22 Philippines

Theo HLV Kim Sang-sik, dù từng thắng U22 Philippines cách đây 5 tháng, song U22 Việt Nam không được chủ quan khi gặp lại đối thủ tại trận bán kết SEA Games 33.

HLV Kim Sang-sik tự tin trước trận bán kết SEA Games 33. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Trận bán kết giữa U22 Việt Nam và U22 Philippines sẽ diễn ra lúc 16 giờ ngày 15-12 trên sân Rajamangala (Bangkok, Thái Lan). Cả hai đội đều giành quyền vào bán kết với thành tích toàn thắng ở vòng bảng, trong đó U22 Việt Nam đứng đầu bảng B với 6 điểm tuyệt đối, còn U22 Philippines dẫn đầu bảng C với kết quả tương tự.

Mở đầu buổi họp báo, HLV Kim Sang-sik bày tỏ sự hài lòng khi U22 Việt Nam giành quyền đi tiếp. Dẫu vậy, nhà cầm quân người Hàn Quốc nhấn mạnh việc vào bán kết mới chỉ là bước khởi đầu cho hành trình chinh phục tấm huy chương vàng SEA Games 33.

“Chúng tôi rất vui khi góp mặt ở bán kết, nhưng mục tiêu của U22 Việt Nam không dừng lại ở đây. Toàn đội hướng tới một vị trí cao hơn và vì vậy sẽ chiến đấu hết mình để giành chiến thắng”, HLV Kim Sang-sik khẳng định.

Theo HLV Kim Sang-sik, các tuyển thủ U22 Việt Nam đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trên mọi phương diện, từ chiến thuật, thể lực cho đến tinh thần thi đấu. Nên ông Kim tin tưởng từng học trò sẽ thể hiện được bộ mặt tích cực và bản lĩnh trong trận đấu then chốt sắp tới.

HLV Kim Sang-sik và Khuất Văn Khang ở buổi họp báo trước trận bán kết SEA Games 33. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Dù từng đánh bại U22 Philippines (trước đây U23 Philippines) trên hành trình vô địch U23 Đông Nam Á 2025, HLV Kim Sang-sik vẫn tỏ ra thận trọng, bởi tính chất mỗi trận đấu khác nhau. “Không có gì đảm bảo chiến thắng tuyệt đối, nhưng với sự chuẩn bị hiện tại, tôi khá tự tin. Dù điều gì xảy ra trên sân, chúng tôi cũng sẽ chiến đấu đến cùng để giành kết quả tốt nhất”, HLV Kim Sang-sik nhấn mạnh.

Nhà cầm quân của U22 Việt Nam dự báo đây sẽ là trận đấu không dễ dàng cho cả hai đội, bởi khi đã vào bán kết, ai cũng mang trong mình quyết tâm rất lớn. Ông cho rằng yếu tố thể lực và tinh thần sẽ đóng vai trò then chốt. U22 Philippines được đánh giá đã có sự tiến bộ rõ rệt cả về tổ chức lẫn chất lượng cá nhân, vì vậy U22 Việt Nam cần duy trì sự tập trung cao độ và chuẩn bị kỹ lưỡng hơn nữa.

“Chúng tôi chiến đấu không chỉ vì chiến thắng, mà còn vì màu cờ sắc áo, vì người hâm mộ Việt Nam”, ông nói thêm.

Đồng quan điểm với HLV Kim Sang-sik, đội trưởng Khuất Văn Khang cho biết U22 Việt Nam bước vào trận bán kết với tâm thế tự tin, không chịu quá nhiều áp lực. Anh nhấn mạnh những bài học từ kỳ SEA Games trước đã giúp U22 Việt Nam trưởng thành hơn.

“Với sự kết hợp giữa cầu thủ mới và cũ, toàn đội đã tập luyện chăm chỉ, gắn kết và sẵn sàng chiến đấu trong 90 hay thậm chí 120 phút. Tôi gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ và hy vọng tiếp tục nhận được sự cổ vũ để U22 Việt Nam vượt qua thử thách, tiến gần hơn tới vinh quang”, Văn Khang chia sẻ.

HỮU THÀNH (từ Bangkok, Thái Lan)