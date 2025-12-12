U22 Việt Nam điều chỉnh cảm xúc trước trận bán kết SEA Games 33

Sau chiến thắng trước U22 Malaysia, các tuyển thủ U22 Việt Nam nhanh chóng gác lại niềm vui để trở lại sân tập tại Trường Đại học RBAC, chuẩn bị cho trận bán kết môn bóng đá nam SEA Games 33 gặp U22 Philippines.

U22 Việt Nam thoải mái khi trở lại sân tập vào chiều 12-12. ẢNH: TÂM HÀ

Trước buổi tập vào chiều 12-12, HLV Kim Sang-sik và các học trò đã nhận được lời chúc mừng, động viên trực tiếp từ Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn. Lãnh đạo VFF cũng nhắc nhở toàn đội giữ sự tập trung cao nhất, hướng đến mục tiêu góp mặt ở trận chung kết.

Tinh thần đó cũng chính là quyết tâm của U22 Việt Nam. Thành thử, Nguyễn Phi Hoàng cùng đồng đội khi trở lại sân tập đều thể hiện rõ sự nghiêm túc, nhưng bầu không khí vẫn rất vui vẻ và thoải mái.

Chính Phi Hoàng chia sẻ: “Chúng tôi rất vui khi giành chiến thắng trước U22 Malaysia. Do vừa kết thúc vòng bảng nên đội chưa có nhiều thời gian tìm hiểu U22 Philippines. Nhưng toàn đội luôn cố gắng tập trung, tuân thủ đấu pháp ban huấn luyện đề ra. Từ hôm nay, chúng tôi sẽ tập luyện tích cực hơn và giao tiếp nhiều hơn để chuẩn bị cho trận bán kết”.

Hậu vệ Nguyễn Phi Hoàng của U22 Việt Nam. ẢNH: TÂM HÀ

Buổi tập của U22 Việt Nam kéo dài khoảng một tiếng, chủ yếu là các bài tập nhẹ để thả lỏng sau trận đấu hôm qua. HLV Kim Sang-sik cũng tranh thủ nhắc các học trò về những điểm cần cải thiện, đặc biệt là khâu dứt điểm. Đây cũng là điều mà Phi Hoàng thừa nhận đội vẫn cần làm tốt hơn, dù đã ghi 4 bàn sau 2 trận vòng bảng.

U22 Philippines không phải đối thủ xa lạ. Trên hành trình đoạt danh hiệu U23 Đông Nam Á 2025, Phi Hoàng cùng đồng đội từng thắng đội bóng này ở bán kết. Tuy vậy, anh hiểu rằng trận đấu sắp tới sẽ khác nhiều vì U22 Philippines đã tiến bộ hơn. Như anh phân tích: “Họ là đội mạnh, đã thắng cả U22 Indonesia ở vòng bảng. Nhưng quan trọng nhất là chúng tôi phải tập trung và chiến đấu hết mình”.

HLV Kim Sang-sik nhắc nhở các học trò. ẢNH: TÂM HÀ

Trận bán kết giữa U22 Việt Nam và U22 Philippines sẽ diễn ra lúc 16 giờ ngày 15-12 trên sân Rajamangala. Thầy trò HLV Kim Sang-sik còn 2 ngày nữa để hoàn tất khâu chuẩn bị.

HỮU THÀNH (từ Bangkok, Thái Lan)