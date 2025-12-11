HLV Kim Sang-sik hẹn HLV Mai Đức Chung cùng đưa đội bóng đến trận chung kết

Đội tuyển U22 Việt Nam đã thể hiện bản lĩnh để giành tiếp trận thắng thứ 2 tại bảng B trước U22 Malaysia với tỷ số 2-0. Trận thắng đã đưa U22 Việt Nam dẫn đầu bảng B và gặp U22 Philippines ở vòng bán kết. HLV Kim Sang-sik đã dành những lời khen tặng đến các học trò tại buổi họp báo sau trận đấu.

HLV Kim Sang-sik cùng Nguyễn Đình Bắc. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Mở đầu buổi họp báo, ông Kim nói: “Tôi rất vui vì hôm nay Việt Nam đã chiến thắng và vào bán kết với tư cách nhất bảng. Kết quả này có được nhờ tất cả các cầu thủ đã thi đấu hết mình trên sân. Ngoài ra, có một phần công không nhỏ của các cổ động viên Việt Nam đến sân và cổ vũ nhiệt tình. Tôi mong sao các trận đấu tới U22 Việt Nam sẽ đón chào nhiều CĐV đến sân hơn nữa để giúp đội bóng có động lực mạnh mẽ hơn, thi đấu tốt hơn”.

Ngày 11-12 thực sự là ngày vui của bóng đá Việt Nam khi cả hai đội nam và nữ cùng giành chiến thắng. HLV Kim Sang-sik không quên gởi lời nhắn gởi đến đồng nghiệp Mai Đức Chung là cùng nhau đưa hai đội vào trận chung kết.

"Tôi được biết chiều nay đội tuyển nữ Việt Nam cũng đã có chiến thắng quan trọng để giành quyền vào bán kết. Tôi xin chúc mừng đội tuyển nữ Việt Nam. Đội U22 Việt Nam đã có dịp ở chung trước lễ xuất quân SEA Games 33 tại TPHCM và di chuyển cùng đội tuyển nữ Việt Nam sang Bangkok. Tôi hy vọng cả 2 sẽ có hành trình suôn sẻ đến trận đấu cuối cùng”, ông Kim nói.

Ngay sau trận đấu với U22 Malaysia, Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú kiêm Lãnh đội U22 Việt Nam tại SEA Games 33 thay mặt Thường trực BCH VFF biểu dương tinh thần thi đấu của các cầu thủ và chúc mừng chiến thắng của đội. Với thành tích lọt vào bán kết, U22 Việt Nam đã được LĐBĐVN thưởng động viên 600 triệu đồng.

CAO TƯỜNG