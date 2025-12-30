Bóng đá trong nước

U23 Kyrgyzstan đổi ‘quân xanh’ vào giờ chót do lo ngại ẩu đả

SGGPO

Một trong những đối thủ của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á là Kyrgyzstan đã hoàn tất giai đoạn tập huấn qua trận thắng 6-0 trước CLB Arabian Falsons hôm 29-12. Đáng chú ý là trận đấu này được LĐBĐ Kyrgyzstan (KFU) liên hệ nhằm thay thế cho trận giao hữu “lượt về” với U23 Trung Quốc.

Trận giao hữu lượt đi giữa U23 Kyrgyzstan và U23 Trung Quốc. Ảnh; KFU
Trận giao hữu lượt đi giữa U23 Kyrgyzstan và U23 Trung Quốc. Ảnh; KFU

Ở trận giao hữu “lượt đi”, U23 Kyrgyzstan đã để thua U23 Trung Quốc 0-1 trong trận đấu kín hôm 23-12. Nhưng bên cạnh việc thu hoạch về chuyên môn, HLV hai đội có nỗi lo khác, đó là khả năng chấn thương khi cầu thủ hai đội có những thời điểm thi đấu khá quyết liệt, kể cả thiếu kềm chế dẫn đến ẩu đả.

Trận đấu khép lại với tỷ số 1-0 cho U23 Trung Quốc và theo kế hoạch sẽ đá trận “lượt về” vào ngày 29-12. Nhưng do những lo ngại khả năng chấn thương của cầu thủ nên trận này bị hủy khi Kyrgyzstan xin rút lui vào giờ chót. “Ban huấn luyện và các cầu thủ đã cùng thảo luận kỹ lưỡng trước khi đi đến thống nhất. U23 Kyrgyzstan vẫn dành sự tôn trọng tuyệt đối cho U23 Trung Quốc”, thông báo từ KFU nhấn mạnh.

u23-kyrgyzstan-1767066037201-17670660382881418828091.jpg
U23 Kyrgyzstan được đánh giá cao dù lần đầu góp mặt ở VCK châu Á. Ảnh; KFU

Thay thế cho trận gặp U23 Trung Quốc hôm 29-12, LĐBĐ Kyrgyzstan đã chọn CLB Arabian Falcons, đội đang thi đấu tại giải hạng ba UAE và thắng 6-0. Kyrgyzstan cũng khép lại giai đoạn thi đấu tập huấn sau trận đấu này để chờ trận ra quân gặp đội chủ nhà Saudi Arabia vào ngày 6-1-2026. Các đối thủ tiếp theo của họ sẽ là U23 Việt Nam ngày 9-1 và U23 Jordan ngày 12-1.

Dù lần đầu tham dự VCK U23 châu Á nhưng U23 Kyrgyzstan được nhận định là đối thủ khó chịu với các cầu thủ Việt Nam trong mục tiêu tranh vé vào tứ kết.

CAO TƯỜNG

Từ khóa

U23 Kyrgyzstan LĐBĐ Kyrgyzstan U23 Trung Quốc Kềm chế Kyrgyzstan U23 Jordan Giờ chót Saudi Arabia Ẩu đả VCK U23 châu Á

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn