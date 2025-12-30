U23 Kyrgyzstan đổi ‘quân xanh’ vào giờ chót do lo ngại ẩu đả

Một trong những đối thủ của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á là Kyrgyzstan đã hoàn tất giai đoạn tập huấn qua trận thắng 6-0 trước CLB Arabian Falsons hôm 29-12. Đáng chú ý là trận đấu này được LĐBĐ Kyrgyzstan (KFU) liên hệ nhằm thay thế cho trận giao hữu “lượt về” với U23 Trung Quốc.

Trận giao hữu lượt đi giữa U23 Kyrgyzstan và U23 Trung Quốc. Ảnh; KFU

Ở trận giao hữu “lượt đi”, U23 Kyrgyzstan đã để thua U23 Trung Quốc 0-1 trong trận đấu kín hôm 23-12. Nhưng bên cạnh việc thu hoạch về chuyên môn, HLV hai đội có nỗi lo khác, đó là khả năng chấn thương khi cầu thủ hai đội có những thời điểm thi đấu khá quyết liệt, kể cả thiếu kềm chế dẫn đến ẩu đả.

Trận đấu khép lại với tỷ số 1-0 cho U23 Trung Quốc và theo kế hoạch sẽ đá trận “lượt về” vào ngày 29-12. Nhưng do những lo ngại khả năng chấn thương của cầu thủ nên trận này bị hủy khi Kyrgyzstan xin rút lui vào giờ chót. “Ban huấn luyện và các cầu thủ đã cùng thảo luận kỹ lưỡng trước khi đi đến thống nhất. U23 Kyrgyzstan vẫn dành sự tôn trọng tuyệt đối cho U23 Trung Quốc”, thông báo từ KFU nhấn mạnh.

U23 Kyrgyzstan được đánh giá cao dù lần đầu góp mặt ở VCK châu Á. Ảnh; KFU

Thay thế cho trận gặp U23 Trung Quốc hôm 29-12, LĐBĐ Kyrgyzstan đã chọn CLB Arabian Falcons, đội đang thi đấu tại giải hạng ba UAE và thắng 6-0. Kyrgyzstan cũng khép lại giai đoạn thi đấu tập huấn sau trận đấu này để chờ trận ra quân gặp đội chủ nhà Saudi Arabia vào ngày 6-1-2026. Các đối thủ tiếp theo của họ sẽ là U23 Việt Nam ngày 9-1 và U23 Jordan ngày 12-1.

Dù lần đầu tham dự VCK U23 châu Á nhưng U23 Kyrgyzstan được nhận định là đối thủ khó chịu với các cầu thủ Việt Nam trong mục tiêu tranh vé vào tứ kết.

