Đội tuyển U21 Việt Nam có thể dự giải quốc tế tại Trung Quốc vào tháng 3

Truyền thông Trung Quốc đưa tin về việc LĐBĐ Trung Quốc (CFA) lên kế hoạch tổ chức giải giao hữu Tứ hùng tại Tây An vào tháng 3-2026. Đây là dịp để các đội chuẩn bị lực lượng tham dự Asiad 2026.

Tiền đạo Lê Phát (sinh năm 2007) sẽ là nòng cốt trên hàng công U22 Việt Nam tại SEA Games 34.

Theo từ Titans Sports, giải đấu dự kiến diễn ra vào tháng 3, vào đúng dịp FIFA Days khi các đội tuyển quốc gia tập trung tham dự vòng loại Asian Cup 2027, vì thế việc tập trung đội tuyển U23 cũng sẽ thuận lợi.

Theo đó, CFA sẽ mời các đội tuyển U23 Việt Nam, U23 Thái Lan và U23 Uzbekistan cùng tham dự giải với đội chủ nhà U23 Trung Quốc. Những năm qua, đội tuyển U23 Việt Nam thường được CFA mời tham dự giải đấu Tứ hùng, như năm 2025 chúng ta đã 2 lần dự giải vào tháng 3 và tháng 11. Từ đó đã giúp các cầu thủ trẻ Việt Nam thêm kinh nghiệm trận mạc quốc tế để đạt kết quả tốt tại SEA Games 33 cũng như VCK U23 châu Á 2026.

Được biết, Thái Lan đã nhận lời tham dự. Trong khi đó nếu Việt Nam tham dự thì có thể sẽ cử đội hình đa số là cầu thủ U21 góp mặt giải đấu này, bởi LĐBĐ Việt Nam đã có kế hoạch cử đội hình U21 tham dự Asiad 2026. Giải đấu này sẽ là cơ hội rất lớn cho lứa đàn em của Đình Bắc, Văn Khang, Hiểu Minh… nâng cao kinh nghiệm quốc tế.

Việc cử đội hình U21 Việt Nam tham dự Đại hội thể thao châu Á (Asiad) 2026 nằm trong chiến lược của VFF, Hội nghị Ban chấp hành VFF lần thứ 11 mới đây cũng đã thống nhất phương án này. Ngoài việc sớm chuẩn bị cho chiến dịch bảo vệ HCV ở SEA Games 34 tại Malaysia vào năm 2027, VFF còn muốn hướng đến mục tiêu tham dự Olympic Los Angeles 2028.

CAO TƯỜNG