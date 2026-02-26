Báo Malaysia “bi quan” về kết quả vụ bê bối nhập tịch

Hôm nay (26-2), Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) tại Lausanne, Thụy Sĩ, chính thức mở phiên xét xử vụ kiện liên quan đến 7 cầu thủ nhập tịch của đội tuyển bóng đá Malaysia. Đây là bước ngoặt quan trọng có thể định hình tương lai của Harimau Malaya (biệt danh đội tuyển Malaysia), đặc biệt khi đội tuyển đang chuẩn bị cho trận đấu quan trọng lượt về trên sân Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027.

Vụ việc bắt nguồn từ tháng 9-2025, khi Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) áp đặt án phạt cấm thi đấu 12 tháng và phạt tiền đối với 7 cầu thủ: Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel. Lý do là cáo buộc gian lận giấy tờ để đủ điều kiện đại diện cho Malaysia, vi phạm quy định FIFA về quốc tịch. Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đã kháng cáo lên CAS, và vào tháng 1-2026, tòa án này đã tạm hoãn án phạt, cho phép các cầu thủ tiếp tục thi đấu trong lúc chờ phán quyết cuối cùng.

Việc cho phép tạm hoãn thi hành án phạt FIFA không phải là phán quyết toàn diện — nó chỉ mang tính tạm ngừng thực thi mức án khi vụ vẫn đang được xử ở CAS. Trong thực tế thể thao quốc tế, biện pháp này chỉ chứng tỏ rằng CAS đang xem xét chuyên sâu hồ sơ, nhưng không ám chỉ phán quyết cuối cùng sẽ có lợi cho bên kháng cáo.

FAM đã cử đội ngũ pháp lý đại diện cho các cầu thủ, nhưng các quan chức cấp cao như Tổng thư ký Datuk Noor Azman Rahman không tham dự. Phiên tòa tập trung vào việc xem xét giảm án phạt, chứ không phải lật ngược hoàn toàn quyết định của FIFA. Quyết định dự kiến được công bố sớm nhất vào lúc 5g sáng ngày 27-2-2026 (giờ Malaysia, tức khoảng 4g sáng Việt Nam), hoặc có thể muộn hơn. Một số nguồn cho biết FAM có thể đã "bỏ cuộc" ở một số khía cạnh, và cơ hội thắng kiện được đánh giá thấp.

Dựa trên các phân tích từ chuyên gia và nguồn tin, đây là các kịch bản có thể xảy ra:

Giảm án phạt: CAS có thể giảm thời gian cấm thi đấu (ví dụ: từ 12 tháng xuống còn vài tháng hoặc ít hơn), cho phép các cầu thủ sớm trở lại thi đấu cho đội tuyển. Đây là mục tiêu chính của kháng cáo, giúp Malaysia củng cố đội hình cho các trận quan trọng sắp tới. Tuy nhiên, một số luật sư thể thao như Nik Erman Nik Roseli cho rằng khả năng này thấp, vì bằng chứng gian lận khá rõ ràng.

Giữ nguyên án phạt: Án cấm 12 tháng của FIFA được duy trì, buộc các cầu thủ phải nghỉ thi đấu đến hết thời hạn (có thể kéo dài đến năm 2027).

Các chuyên gia đánh giá cơ hội thắng kiện của Malaysia là thấp, do bằng chứng từ FIFA khá vững chắc.

Vụ việc đang thu hút sự chú ý từ khu vực Đông Nam Á, đặc biệt khi Malaysia sắp đối đầu Việt Nam tại vòng loại Asian Cup vào tháng 3-2026. Dù kết quả thế nào, đây cũng là bài học về tính minh bạch trong việc phát triển bóng đá thông qua nhập tịch. Cộng đồng bóng đá khu vực hy vọng một phán quyết công bằng, có thể thay đổi cách các quốc gia ASEAN tiếp cận chiến lược này.

LONG KHANG