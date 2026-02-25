Thắng Philippines 2-0, đội tuyển futsal nữ Việt Nam mở rộng hy vọng vào bán kết

Nhanh chóng để lại trận thua hôm ra quân trước Australia ở lại phía sau, đội tuyển futsal nữ Việt Nam đã nhanh chóng thể hiện sức mạnh của các nhà đương kim vô địch trong cuộc so tài cùng đội tuyển Philippines vào trưa 25-2. Thế trận lấn lướt đã được các chân sút Việt Nam cụ thể hóa bằng chiến thắng chung cuộc 2-0.

Thu Xuân nỗ lực ngăn chận pha tấn công của cầu thủ Philippines. Ảnh: FAT

Với thực lực trội hơn, quan trọng là sớm gác bỏ khó khăn về tâm lý, các cầu thủ Việt Nam nhanh chóng đẩy cao đội hình và chủ động tổ chức tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Sức ép mạnh mẽ được tạo ra từ đầu trận của đội tuyển Việt Nam đã được cụ thể hóa bằng bàn mở tỷ số vào phút thứ 5 của Thanh Ngân. Cầu thủ thuộc biên chế của CLB Thái Sơn Nam đã thực hiện pha đột phá dũng mãnh từ biên phải, vượt qua các cầu thủ đối phương và cả thủ môn Hughes trước khi tung cú sút trực diện khung thành.

Bàn thắng giúp đội tuyển Việt Nam thoải mái về tâm lý và càng vận hành trận đấu chặt chẽ hơn, cả trong phòng ngự lẫn tổ chức tấn công. Thêm nhiều cơ hội trôi qua trước mũi giày của các cầu thủ áo trắng, nhất là Biện Thị Hằng với 2 tình huống có thể nhân đôi cách biệt. Thậm chí pha đá phạt đền 6m không lâu sau đó của Thanh Ngân cũng không thắng được thủ môn Hughes.

Biện Thị Hằng vui mừng sau bàn thắng nhân đôi cách biệt cho đội tuyển Việt Nam.

Sang hiệp 2, đội tuyển Việt Nam tiếp tục thi đấu lấn lướt với nhiều pha tấn công dồn dập bên phần sân đối phương để tìm bàn thắng tiếp theo. Sau nhiều nỗ lực, bàn thắng thứ hai cuối cùng cũng đến ở phút 36. Từ tình huống phối hợp đá biên bài bản, Biện Thị Hằng tung cú sút chéo góc hiểm hóc, đưa bóng đi thẳng vào lưới Philippines, nâng tỷ số lên 2-0 cho đội tuyển futsal nữ Việt Nam.

Thắng 2-0 chung cuộc, đội tuyển Việt Nam duy trì cơ hội cạnh tranh suất đi tiếp tại bảng B Giải vô địch futsal nữ Đông Nam Á 2026. Vào lúc 13g30 ngày 26-2, đội sẽ gặp Myanmar ở trận cuối vòng loại bảng B.

