Gia Lai: 120 vận động viên tham gia giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số

Giải diễn ra từ ngày 17 đến 21-3 tại sân vận động Binh đoàn 15 (phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai), quy tụ 8 đội bóng với 120 vận động viên đến từ Gia Lai, Đắk Lắk và Quảng Ngãi. Trong đó có 2 đội của Đắk Lắk là Ea Păl, Ea Knốp; 2 đội của Gia Lai là Đak Đoa, Jrai; cùng 4 đội thuộc các đơn vị của Binh đoàn 15. Các đội thi đấu theo thể thức bóng đá 7 người, chia bảng, chọn các đội xuất sắc vào bán kết và chung kết.
Tham gia giải là các nữ cầu thủ thuộc đồng bào dân tộc thiểu số như Ê Đê, Jrai, Ba Na, Rơ Măm, Xơ Đăng, Tày, Nùng, Thái… Các vận động viên thi đấu trong trang phục truyền thống với các gam màu đặc trưng như đen, chàm, đỏ nâu, tạo nên hình ảnh độc đáo trên sân cỏ, góp phần tôn vinh giá trị văn hóa.
Ông Nguyễn Văn Ý, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL Gia Lai cho biết, giải đấu là sân chơi lành mạnh, góp phần tăng cường giao lưu, đoàn kết giữa các địa phương và cộng đồng dân tộc, đồng thời quảng bá hình ảnh con người, văn hóa Gia Lai và củng cố tình đoàn kết quân dân.