Đội tuyển bóng đá Việt Nam và những cuộc cạnh tranh vị trí

Sau vòng 16, V-League 2025-2026 sẽ tạm ngưng để đội tuyển Việt Nam tập trung chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2026. Do tính chất quan trọng của trận đấu nên HLV Kim Sang-sik đã tập hợp nhiều cầu thủ để sàng lọc.

Điều đáng chú ý ở lần tập trung này là Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) gửi thư đề nghị các CLB cho cầu thủ lên tập trung đội tuyển sớm cả tuần trước khi công bố danh sách chính thức. Một số vị trí vẫn cần được HLV Kim Sang-sik và đồng sự đánh giá thêm về chuyên môn khi thi đấu ở vòng 16 V-League.

Khu vực có tính cạnh tranh cao nhất sẽ là hàng phòng ngự và tiền đạo. Dù quy định chỉ đăng ký 3 thủ môn, nhưng ông Kim Sang-sik đã gọi đến 5 thủ môn: Đặng Văn Lâm, Filip Nguyễn, Patrick Lê Giang, Trung Kiên và Đình Triệu.

Thu hút sự quan tâm nhiều nhất là Patrick Lê Giang, cầu thủ vốn có tên ở tốp 3 hạng mục Cầu thủ nước ngoài xuất sắc tại Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2025. Với những thể hiện ấn tượng ở giai đoạn đầu mùa bóng 2025-2026 trong đội hình Công an TPHCM, Patrick Lê Giang đã hoàn toàn thuyết phục HLV Kim Sang-sik. Sự xuất hiện cùng lúc 3 thủ môn Việt kiều vốn có thể hình và kinh nghiệm dày dặn sẽ là thử thách cho Trung Kiên và Đình Triệu cạnh tranh vị trí, dù rằng 2 thủ môn này đã thể hiện rất tốt ở ASEAN Cup 2024, SEA Games 33 và vòng chung kết U23 châu Á 2026.

Thủ môn Patrick Lê Giang lần đầu khoác áo đội tuyển Việt Nam. (ẢNH: ĐÌNH VIÊN)

Các tuyến còn lại sẽ chào đón nhiều cầu thủ Việt kiều, nhập tịch khác đang nóng lòng cống hiến cho đội tuyển Việt Nam. Bên cạnh hậu vệ Quang Vinh và tiền đạo Xuân Son, cầu thủ được chờ đợi nhiều nhất là Hoàng Hên. Thi đấu ở vai trò tiền vệ, nhưng tầm hoạt động của chân sút này không khác gì một hộ công. Từng là “bạn diễn” ăn ý với Xuân Son khi còn khoác áo Bình Định rồi Nam Định, bộ đôi Son - Hên được kỳ vọng sẽ bùng nổ trên hàng công đội tuyển Việt Nam sắp đến.

Đợt tập trung lần này có số đông cầu thủ trẻ vừa giành Huy chương đồng tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026. Do nhiều người sẽ lố tuổi U23 vào sang năm, nên HLV Kim Sang-sik sẽ cho Văn Khang, Trung Kiên, Văn Thuận, Nhật Minh, Thanh Nhàn… “lên lớp” trong giai đoạn này. Khu vực phong phú ứng viên cạnh tranh suất đá chính sẽ là hành lang trái với Quang Vinh, Văn Vĩ, Văn Khang cùng sự trở lại của Văn Hậu sau thời gian điều trị chấn thương.

Tất cả cùng thể hiện phong độ tốt trong thời điểm hiện nay. Nếu như Quang Vinh có thể hình, thể lực tốt để làm chủ hành lang trái thì Văn Hậu có lợi thế thi đấu tốt ở 2 vị trí. Cầu thủ này có thể đá trung vệ, khu vực mà đội tuyển đang “lỏng” khi hậu vệ Bùi Tiến Dũng bị chấn thương.

Đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung từ ngày 21-3 để chuẩn bị cho trận giao hữu với đội tuyển Bangladesh vào ngày 26-3, sau đó là tiếp Malaysia vào ngày 31-3. Cùng thời điểm, đội U23 Việt Nam sẽ tập trung từ ngày 17-3 để chuẩn bị tham dự giải CFA China Team 2026 tại Trung Quốc vào cuối tháng 3.

Tin liên quan Bóng đá Việt Nam rớt hạng ở cấp Câu lạc bộ châu Á

QUỐC CƯỜNG