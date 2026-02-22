Bóng đá trong nước

Bóng đá Việt Nam rớt hạng ở cấp Câu lạc bộ châu Á

SGGPO

Từ thành tích thi đấu không thành công của hai CLB Nam Định và Công an Hà Nội ở đấu trường AFC Champions League Two 2025-2026, bóng đá Việt Nam ở cấp Câu lạc bộ đã bị tụt hạng, theo công bố mới đây của LĐBĐ châu Á (AFC).

Hai đại diện của Việt Nam là Nam Định và CAHN thi đấu không thành công ở AFC Champions League Two 2025-2026 đã làm bóng đá Việt Nam bị Singapore qua mặt.
Hai đại diện của Việt Nam là Nam Định và CAHN thi đấu không thành công ở AFC Champions League Two 2025-2026 đã làm bóng đá Việt Nam bị Singapore qua mặt.

Trước mùa giải 2025-2026, Việt Nam xếp hạng 14 ở châu Á và hạng 7 ở khu vực Đông Á. Từ thứ hạng trên, Câu lạc bộ đại diện của Việt Nam đã không được suất thi đấu tại AFC Champions League Elite. Thay vào đó, Việt Nam được cấp 2 suất dự AFC Champions League Two dành cho Công An Hà Nội và Nam Định.

Sân chơi AFC Champions League Two được xem là vừa tầm với các đại diện Việt Nam và cả hai đội đều được đầu tư mạnh về lực lượng. Tuy nhiên, mùa này Nam Định đã bị loại ngay từ vòng bảng, còn Công An Hà Nội tiến vào đến vòng 1/8 nhưng cũng bị loại sau cuộc so tài với Tampines Rovers của Singapore.

Đáng nói là Công an Hà Nội bị loại sau hai trận đấu không phải về chuyên môn mà ở sự chủ quan của Ban huấn luyện đội bóng này để rồi bị thua ở trận lượt đi do dùng cầu thủ không hợp lệ. Thất vọng hơn nữa, ở trận lượt về tại Singapore các ngoại binh của đội đã thiếu sự bình tĩnh cần thiết để rồi phải thi đấu thiếu người. Điều đó càng cho thấy CLB Công an Hà Nội còn nhiều điều phải làm sau mùa đầu thử sức ở đấu trường châu Á (trước đó họ cũng bị loại từ vòng bảng Cúp C1 Đông Nam Á).

Screenshot (381).png
Bảng xếp hạng khu vực Đông Á. Ảnh: SEASIA

Trở lại với bảng xếp hạng cấp Câu lạc bộ do AFC vừa công bố (coefficient ranking), bóng đá Việt Nam đã mất vị trí thứ 7 vào tay Singapore để tụt xuống hạng 8.

Việc phân thứ hạng cấp Câu lạc bộ rất quan trọng, là cơ sở để AFC phân bổ các suất tham dự AFC Champions League Elite và AFC Champions League Two. Như trường hợp CLB nữ TPHCM, từ thành tích ấn tượng ở Cúp CLB châu Á 2024-2025 đã giúp bóng đá nữ Việt Nam đứng hạng 5 châu Á và tiếp tục có suất dự giải đấu này ở mùa bóng 2025-2026.

Chính vì thế mà những thể hiện của các CAHN hay Nam Định vừa qua ảnh hưởng đến điểm số tại bảng xếp hạng dành cho Câu lạc bộ (nam). Nếu vượt qua vòng 1/8, có thể CAHN sẽ giúp thứ hạng của bóng đá Việt Nam gia tăng. Đến nay, tổng điểm của Việt Nam là 38.020, Singapore là 38.56. Thái Lan vẫn chứng tỏ vị trí số 1 với điểm số hiện tại là 59.971, đứng thứ 3 Đông Nam Á và thứ 7 châu Á.

CAO TƯỜNG

Từ khóa

AFC Champions League Two AFC Champions League Elite CLB nữ TPHCM Công an Hà Nội Cúp C1 Đông Nam Á Tampines Rovers CAHN CLB Công an Hà Nội Thứ hạng Vừa tầm

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn