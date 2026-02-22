Bóng đá Việt Nam rớt hạng ở cấp Câu lạc bộ châu Á

Từ thành tích thi đấu không thành công của hai CLB Nam Định và Công an Hà Nội ở đấu trường AFC Champions League Two 2025-2026, bóng đá Việt Nam ở cấp Câu lạc bộ đã bị tụt hạng, theo công bố mới đây của LĐBĐ châu Á (AFC).

Hai đại diện của Việt Nam là Nam Định và CAHN thi đấu không thành công ở AFC Champions League Two 2025-2026 đã làm bóng đá Việt Nam bị Singapore qua mặt.

Trước mùa giải 2025-2026, Việt Nam xếp hạng 14 ở châu Á và hạng 7 ở khu vực Đông Á. Từ thứ hạng trên, Câu lạc bộ đại diện của Việt Nam đã không được suất thi đấu tại AFC Champions League Elite. Thay vào đó, Việt Nam được cấp 2 suất dự AFC Champions League Two dành cho Công An Hà Nội và Nam Định.

Sân chơi AFC Champions League Two được xem là vừa tầm với các đại diện Việt Nam và cả hai đội đều được đầu tư mạnh về lực lượng. Tuy nhiên, mùa này Nam Định đã bị loại ngay từ vòng bảng, còn Công An Hà Nội tiến vào đến vòng 1/8 nhưng cũng bị loại sau cuộc so tài với Tampines Rovers của Singapore.

Đáng nói là Công an Hà Nội bị loại sau hai trận đấu không phải về chuyên môn mà ở sự chủ quan của Ban huấn luyện đội bóng này để rồi bị thua ở trận lượt đi do dùng cầu thủ không hợp lệ. Thất vọng hơn nữa, ở trận lượt về tại Singapore các ngoại binh của đội đã thiếu sự bình tĩnh cần thiết để rồi phải thi đấu thiếu người. Điều đó càng cho thấy CLB Công an Hà Nội còn nhiều điều phải làm sau mùa đầu thử sức ở đấu trường châu Á (trước đó họ cũng bị loại từ vòng bảng Cúp C1 Đông Nam Á).

Bảng xếp hạng khu vực Đông Á. Ảnh: SEASIA

Trở lại với bảng xếp hạng cấp Câu lạc bộ do AFC vừa công bố (coefficient ranking), bóng đá Việt Nam đã mất vị trí thứ 7 vào tay Singapore để tụt xuống hạng 8.

Việc phân thứ hạng cấp Câu lạc bộ rất quan trọng, là cơ sở để AFC phân bổ các suất tham dự AFC Champions League Elite và AFC Champions League Two. Như trường hợp CLB nữ TPHCM, từ thành tích ấn tượng ở Cúp CLB châu Á 2024-2025 đã giúp bóng đá nữ Việt Nam đứng hạng 5 châu Á và tiếp tục có suất dự giải đấu này ở mùa bóng 2025-2026.

Chính vì thế mà những thể hiện của các CAHN hay Nam Định vừa qua ảnh hưởng đến điểm số tại bảng xếp hạng dành cho Câu lạc bộ (nam). Nếu vượt qua vòng 1/8, có thể CAHN sẽ giúp thứ hạng của bóng đá Việt Nam gia tăng. Đến nay, tổng điểm của Việt Nam là 38.020, Singapore là 38.56. Thái Lan vẫn chứng tỏ vị trí số 1 với điểm số hiện tại là 59.971, đứng thứ 3 Đông Nam Á và thứ 7 châu Á.

CAO TƯỜNG