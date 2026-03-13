Hai cầu thủ ở Croatia và Nhật Bản lên U19 Việt Nam

Hai cầu thủ đang sinh sống và thi đấu tại Croatia và Nhật Bản được trao cơ hội lên U19 Việt Nam để chuẩn bị cho các giải quốc tế trong năm 2026.

U19 Việt Nam tập trung trở lại chuẩn bị cho Giải U19 Đông Nam Á 2026 và vòng loại U20 châu Á 2027.

U19 Việt Nam sẽ tập trung đợt đầu tiên trong năm 2026 với 31 cầu thủ nhằm chuẩn bị cho Giải U19 Đông Nam Á 2026 và vòng loại U20 châu Á 2027. Đáng chú ý, danh sách lần này có sự góp mặt của hai cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài là thủ môn Nguyễn Bá Nhật Ka tại Nhật Bản và tiền đạo Antonio Moric tại Croatia.

Cụ thể, Nhật Ka cao đến 1m96 hiện đang thi đấu cho Đại học Ryukei tại Nhật Bản. Trước đó, Nhật Ka từng có cơ hội tập luyện cùng U20 Việt Nam trong chuyến tập huấn tại Nhật Bản năm 2024, khi toàn đội chuẩn bị cho vòng loại U20 châu Á 2025. Với lợi thế thể hình và kinh nghiệm tập luyện trong môi trường bóng đá Nhật Bản, thủ thành trẻ được kỳ vọng sẽ tạo thêm sự cạnh tranh ở vị trí thủ môn.

Bên cạnh đó, tiền đạo Antonio Moric cũng là gương mặt đáng chú ý. Cầu thủ sinh năm 2008 mang hai dòng máu Việt Nam - Croatia, hiện thuộc biên chế NK Trnje. Chân sút này cao 1m81 và được đánh giá cao nhờ khả năng thi đấu linh hoạt.

Ngoài vị trí tiền vệ trung tâm, Moric còn có thể đảm nhiệm vai trò tiền đạo cánh trái hoặc cánh phải, giúp anh dễ dàng thích nghi với nhiều hệ thống chiến thuật khác nhau. Dù còn trẻ, Moric đã có một số lần ra sân cho đội một NK Trnje trong thời gian gần đây.

Ngoài hai cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài, danh sách tập trung còn quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc từng khoác áo các đội tuyển trẻ Việt Nam như Nguyễn Đức Nhật, Lê Minh Nhật, Bạch Trọng Dương, Nguyễn Văn Quân, Nguyễn Thiên Phú, Nguyễn Hoàng Nam hay Đinh Xuân Khải. Đây đều là những cầu thủ đã tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế ở các cấp độ U16, U17 và U18, được kỳ vọng sẽ đóng vai trò nòng cốt của U19 Việt Nam trong thời gian tới.

Theo kế hoạch, U19 Việt Nam sẽ hội quân và tập luyện từ ngày 17 đến 29-3 tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội).

Để tối đa hiệu quả đánh giá lực lượng, HLV Yutaka Ikeuchi sẽ không giới hạn nhân sự trong danh sách 31 cầu thủ ban đầu. Sau khoảng một tuần tập luyện, ban huấn luyện sẽ tiến hành sàng lọc, dự kiến rút gọn từ 10-15 cầu thủ và đồng thời triệu tập bổ sung khoảng 10 cầu thủ khác nằm ngoài danh sách ban đầu. Cách làm này nhằm tạo sự cạnh tranh trong đội hình, giúp ban huấn luyện có thêm cơ sở đánh giá toàn diện lực lượng.

Danh sách U19 Việt Nam ở đợt tập trung đầu tiên năm 2026

HỮU THÀNH