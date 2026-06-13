Bắc Ninh 2 năm thăng 2 hạng, giành vé dự V-League

Thắng đại diện V-League PVF-CAND trên loạt sút luân lưu ở trận playoff, tân binh Bắc Ninh chính thức đoạt vé tham dự hạng đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam mùa 2026-2027.

Niềm vui của các cầu thủ Bắc Ninh. ẢNH: VPF

PVF-CAND tham dự trận playoff khi kết thúc V-League 2025-2026 ở hạng 13, trong khi Bắc Ninh đoạt vị trí á quân tại Giải hạng Nhất quốc gia. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, hai đội nhập cuộc với quyết tâm rất cao. Đúng với tính chất của trận đấu quyết định tấm vé lên hạng, những pha tranh chấp quyết liệt liên tiếp xuất hiện. Dù bị đánh giá thấp hơn, Bắc Ninh lại gây bất ngờ bằng lối chơi chủ động và sẵn sàng đẩy cao đội hình tấn công.

Đội bóng vùng Kinh Bắc tạo ra những cơ hội đáng chú ý đầu trận. Bruno Cunha, Xuân Quyết và Văn Trường đều có cơ hội uy hiếp khung thành PVF-CAND nhưng chưa thể tận dụng thành công. Bước ngoặt đến ở phút 33 khi Ngân Văn Đại bị phạm lỗi trong vòng cấm. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài quyết định cho Bắc Ninh hưởng phạt đền.

Trận đấu giữa PVF-CAND và Bắc Ninh diễn ra quyết liệt

Trên chấm 11 m, Bruno Cunha bình tĩnh đánh bại thủ môn đối phương, mở tỷ số 1-0 cho Bắc Ninh FC. Bàn thắng giúp đại diện hạng Nhất thi đấu tự tin hơn, trong khi PVF-CAND buộc phải đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, các cơ hội của Thanh Nhàn, Mahmoud Eid hay Hoàng Vũ Samson trong phần còn lại của hiệp một đều không được chuyển hóa thành bàn thắng.

Bước sang hiệp hai, PVF-CAND gia tăng sức ép và liên tục tổ chức các đợt tấn công. Những nỗ lực của đội bóng ngành công an cuối cùng cũng được đền đáp ở phút 55. Từ quả tạt chính xác của Mahmoud Eid, Hoàng Vũ Samson bật cao đánh đầu hiểm hóc, đưa trận đấu trở về thế cân bằng.

Sau bàn gỡ, PVF-CAND thi đấu thanh thoát hơn và kiểm soát thế trận trong nhiều thời điểm. Dẫu vậy, hàng thủ Bắc Ninh vẫn duy trì sự tập trung cao độ. Cơ hội ngon ăn nhất của PVF-CAND đến ở phút 86 khi Nguyễn Vũ Tín căng ngang thuận lợi từ cánh trái, nhưng Hoàng Vũ Samson lại dứt điểm chệch cột dọc trong gang tấc.

Thủ môn Huỳnh Tuấn Linh toả sáng trên loạt sút luân lư

Những phút cuối chứng kiến sự căng thẳng gia tăng khi PVF-CAND cho rằng họ xứng đáng được hưởng phạt đền trong một tình huống tranh cãi, nhưng trọng tài không đưa ra quyết định có lợi cho đội bóng này. Tỷ số 1-1 được giữ nguyên sau 90 phút thi đấu chính thức, buộc hai đội phải phân định thắng thua bằng loạt sút luân lưu.

Trên chấm 11 m, thủ môn Huỳnh Tuấn Linh thể hiện sự xuất sắc khi cản được 3 lượt sút của đối thủ, giúp Bắc Ninh giành chiến thắng 5-4. Kết quả này giúp Bắc Ninh lần đầu tiên góp mặt tại V-League, đánh dấu cột mốc quan trọng trong lịch sử phát triển của bóng đá địa phương.

HỮU THÀNH