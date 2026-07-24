Hàng công bùng nổ, đội tuyển Việt Nam thắng đậm Timor Leste ở trận ra quân

Đội tuyển Việt Nam đã có màn khởi động hoàn hảo cho chiến dịch ASEAN Cup 2026 bằng chiến thắng ấn tượng 7-0 trước Timor Leste vào tối 24-7. Trận đấu diễn ra không khác gì một buổi tập sút cho hàng công, nơi các chân sút chủ lực đều đồng loạt lên tiếng.

Đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng áp đảo trước Timor Leste trong trận ra quân. Ảnh: ANH KHOA

Trước giờ bóng lăn, thủ môn Văn Lâm và tiền đạo Tài Lộc không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu do gặp vấn đề về sức khỏe. Thay thế cho bộ đôi này là thủ môn Patrik Lê Giang và tiền đạo Đình Bắc – những cái tên đang sở hữu phong độ rất cao. Đáng chú ý, đây cũng là trận đấu chính thức đầu tiên của Lê Giang trong màu áo đội tuyển quốc gia Việt Nam.

Dù Timor Leste không được đánh giá cao, HLV Kim Sang-sik vẫn thể hiện sự tôn trọng đối thủ khi tung vào sân đội hình xuất phát cực mạnh. Cặp song sát Nguyễn Xuân Son – Hoàng Hên lĩnh xướng hàng công, nhận được sự tiếp bóng từ bệ phóng chất lượng gồm Quang Hải, Hoàng Đức, Đình Bắc và Văn Vĩ. Áp lực khủng khiếp này đã liên tục đặt hàng phòng ngự đội chủ nhà vào thế chống đỡ vả.

Thế trận lấn lướt được đội tuyển Việt Nam áp đặt ngay từ sau tiếng còi khai cuộc.

Dù chủ động chơi lùi sâu để phòng ngự, các hậu vệ Timor Leste vẫn nhanh chóng lộ sơ hở trước sức ép dồn dập. Ngay từ phút thứ 7, Hoàng Hên đã cụ thể hóa lợi thế bằng bàn mở tỷ số. Đây cũng là bàn thắng nhanh nhất lịch sử mà đội tuyển Việt Nam ghi được tại sân chơi Đông Nam Á kể từ thời kỳ giải đấu mang tên Tiger Cup 1996 đến nay.

Pha lập công sớm giúp các chiến binh Sao Vàng chơi thanh thoát và tự tin dồn ép nghẹt thở xung quanh vòng cấm đối phương. Phút 31, Đình Bắc nhân đôi cách biệt sau một pha độc diễn đẳng cấp. Sự ăn ý của bộ đôi Hoàng Hên – Đình Bắc tiếp tục được cụ thể hóa bằng hai bàn thắng liên tiếp ngay sau đó để mỗi người hoàn tất cú đúp cho riêng mình. "Cơn mưa" bàn thắng trong hiệp một khép lại bằng pha lập công nâng tỷ số lên 5-0 của tiền đạo Nguyễn Xuân Son.

Sang hiệp hai, cụ thể là ở phút 63, HLV Kim Sang-sik bắt đầu thực hiện các quyền thay đổi người chiến thuật. Thành Chung, Văn Vĩ và Tiến Anh được rút ra nghỉ để nhường chỗ cho Việt Anh, Tuấn Tài cùng Lê Văn Đô. Dù vậy, chiến lược gia người Hàn Quốc vẫn giữ nguyên bộ khung chủ lực ở tuyến giữa và hàng công nhằm duy trì thế trận áp đảo.

Hoàng Đức cùng Quang Hải, Văn Vĩ sớm giành quyền kiểm soát khu trung tuyến.

Trong những phút còn lại, tuyển Việt Nam chủ động giảm nhịp độ trận đấu và tập trung kiểm soát bóng ở khu trung tuyến. Dù chơi thong dong, đội khách vẫn có thêm được 2 bàn thắng nhờ cú dứt điểm của Đình Bắc và một tình huống lúng túng đốt lưới nhà của hậu vệ Faruggia bên phía Timor Leste.

Với việc ghi được 3 bàn trong trận này, Đình Bắc chính thức tiếp bước hai đàn anh Lê Công Vinh và Phan Thanh Bình để trở thành cầu thủ Việt Nam tiếp theo lập được hat-trick trong lịch sử tham dự đấu trường số một khu vực.

"Tiểu tướng" Đình Bắc cùng Hoàng Hên, bộ đôi ghi 5 bàn cho đội tuyển Việt Nam ở trận ra quân

Giành chiến thắng hủy diệt ngay trận ra quân, đội tuyển Việt Nam tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng A. Thầy trò HLV Kim Sang-sik có cùng 3 điểm như Singapore nhưng vượt trội hoàn toàn về hiệu số bàn thắng bại.

QUỐC CƯỜNG