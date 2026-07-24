Thắng vừa đủ để đi đường dài

Đội tuyển Việt Nam sẽ bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vương bằng trận mở màn gặp Timor Leste tại bảng A ASEAN Cup 2026. Trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn, mục tiêu tối thượng của thầy trò HLV Kim Sang-sik là bỏ túi 3 điểm mà vẫn bảo toàn được lực lượng tốt nhất.

HLV Kim Sang-sik sẽ có những tính toán mang tính đường dài cho đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026. Ảnh: ANH KHOA

ASEAN Cup là một giải đấu khắc nghiệt với mật độ thi đấu dày đặc. Các đối thủ phía trước của đội tuyển Việt Nam sẽ mạnh dần theo thời gian. Do đó, sự thận trọng trong việc sử dụng nhân sự của chiến lược gia người Hàn Quốc là hoàn toàn cần thiết.

Nhiều nhận định cho rằng tuyển Việt Nam cần dốc toàn lực thắng đậm Timor Leste để tích lũy hiệu số bàn thắng bại. Tuy nhiên, thực tế HLV Kim Sang-sik nhiều khả năng sẽ không mạo hiểm tính toán theo cách đó. Trận ra quân luôn tiềm ẩn nhiều khó khăn, đặc biệt khi chúng ta phải thi đấu trên sân trung lập Chonburi tại Thái Lan chứ không phải chảo lửa Mỹ Đình.

Về phía Timor Leste, họ chắc chắn sẽ lựa chọn lối chơi phòng ngự lùi sâu để tránh bàn thua sớm. Việc phải đối đầu với một hàng thủ số đông, chơi áp sát và tranh chấp quyết liệt là thử thách mà các chiến binh Sao Vàng phải vượt qua.

Văn Lâm để ngỏ khả năng ra sân vì chấn thương

Bên cạnh đó, Timor Leste đang cho thấy những sự tiến bộ rõ rệt trong thời gian gần đây. Dù đẳng cấp vẫn còn khoảng cách xa so với nhà đương kim vô địch, nhưng sự nhiệt huyết của họ vẫn có thể gây ra không ít khó khăn cho chúng ta.

Một chiến thắng lấn lướt để giành trọn vẹn 3 điểm vẫn nằm trong tầm tay của tuyển Việt Nam. Sự nhạy bén và hiệu quả của các mũi nhọn trên hàng công chính là chìa khóa mở ra chiến thắng. Việc sở hữu những chân sút đẳng cấp như Nguyễn Xuân Son, Hoàng Hên cùng tài năng trẻ Đình Bắc sẽ giúp các phương án tiếp cận cầu môn đối phương trở nên đa dạng hơn. Nếu sớm tìm được bàn thắng khai thông thế bế tắc, tâm lý thoải mái sẽ giúp các tiền đạo thi đấu thanh thoát và ghi thêm nhiều bàn cách biệt.

Trận đấu này khả năng vắng mặt của thủ thành Đặng Văn Lâm và tiền đạo Nguyễn Tài Lộc. Dù vậy, đây không phải là trở ngại quá lớn nhờ chiều sâu đội hình lý tưởng của tuyển Việt Nam hiện tại. Rất nhiều vị trí có thể đá đa năng. Trong khung gỗ, khi không có Văn Lâm, những sự lựa chọn như Patrik Lê Giang hay Trần Trung Kiên hoàn toàn đủ sức đem lại sự yên tâm trước một hàng công dưới cơ của Timor Leste.

Một kịch bản thắng vừa đủ, bảo toàn thể lực và tránh chấn thương sẽ là bước khởi đầu hoàn hảo cho hành trình bảo vệ chiếc cúp vô địch.

Tôi đoán Việt Nam thắng 3-0.

NGUYỄN TUẤN PHONG