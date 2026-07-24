ASEAN Cup 2026, Timor Leste - Việt Nam (20 giờ 30 ngày 24-7): Chờ “cơn mưa” bàn thắng của nhà đương kim vô địch

Nhìn vào tương quan lực lượng tại bảng A, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik đang được đánh giá cao nhất. Không chỉ tham dự giải với tư cách đương kim vô địch, đội tuyển Việt Nam còn sở hữu chiều sâu đội hình vượt trội. Gặp đối thủ yếu Timor Leste ở trận ra quân, 3 điểm xem ra khó thoát khỏi tay các chiến binh Sao Vàng.

Xuân Son vẫn là sự lựa chọn số 1 trên hàng công đội tuyển Việt Nam. Ảnh: ĐOÀN NHẬT

Mục tiêu chiến thắng cách biệt

Tại buổi họp báo trước trận đấu, cả HLV Kim Sang-sik lẫn tiền vệ Hoàng Đức đều không giấu giếm mục tiêu giành trọn 3 điểm. Ban huấn luyện thậm chí hướng tới một chiến thắng với tỷ số cách biệt để tạo đà hưng phấn cho toàn đội trong chặng đường bảo vệ ngôi vương.

Mục tiêu này hoàn toàn nằm trong tầm tay của đội tuyển Việt Nam khi ở thời điểm hiện tại, chiến lược gia người Hàn Quốc đang sở hữu trong tay một dàn hỏa lực rất mạnh. Việc giành một chiến thắng đậm không chỉ giúp giải quyết bài toán hiệu số mà còn là lời khẳng định sức mạnh của nhà đương kim vô địch.

Thầy trò HLV Kim Sang-sik cùng hướng đến mục tiêu giành chiến thắng cách biệt.

Lời giải cho bài toán hàng công

Hiệu quả ở khâu ghi bàn vốn là vấn đề không ít lần khiến Ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam phải đau đầu. Thực tế tại những trận đấu đầu tiên ở vòng loại Asian Cup 2027 vừa qua, các cầu thủ của chúng ta từng gặp rất nhiều khó khăn trước hàng phòng ngự lùi sâu của các đối thủ dưới cơ.

Tuy nhiên, tình thế hiện tại đã thay đổi rất nhiều. Sự bổ sung kịp thời của những nhân tố mới như Hoàng Hên, Tài Lộc, cùng phong độ đang lên cao của Đình Bắc đã mang đến làn gió mới cho lối chơi của đội tuyển.

Dù khả năng ra sân của Tài Lộc ở trận gặp Timor Leste là khá thấp khi anh tiếp tục vắng mặt trong buổi tập chiều 23-7, điều này cũng không khiến HLV Kim Sang-sik quá lo lắng. Hệ thống tấn công của Việt Nam vẫn vận hành trơn tru với nhiều phương án thay thế chất lượng. Vấn đề cốt lõi chỉ là tính hiệu quả và cái duyên tận dụng cơ hội của các tiền đạo.

Đội tuyển Việt Nam tập làm quen mặt sân Chonburi vào ngày 23-7. Ảnh: ANH KHOA

Sẵn sàng phá vỡ thế trận “đổ bê tông”

Bốn bàn thắng vào lưới Myanmar trong trận giao hữu gần đây được xem là màn biểu dương sức mạnh tuyệt vời của các nhà đương kim vô địch. Ở trận đấu đó, bên cạnh sự nhạy bén của Hoàng Hên và Xuân Son, đội tuyển Việt Nam còn sở hữu những "họng súng" đáng gờm từ tuyến hai. Những cái tên như Đình Bắc, Quang Hải, Hoàng Đức hay Hai Long luôn sẵn sàng bùng nổ bằng các pha dứt điểm từ xa.

Ngay sau đó là buổi tập của đội tuyển Timor Leste. Ản: ANH KHOA

Nhiều khả năng trong trận đấu tới, các tiền đạo Việt Nam sẽ phải đối mặt với một Timor Leste chủ động chơi phòng ngự số đông. Lối đá kiểu “đổ bê-tông” của đối thủ chắc chắn sẽ là bài kiểm tra chất lượng cho những... mũi khoan bên phía hàng công áo đỏ.

Trong lịch sử, đội tuyển quốc gia Việt Nam và Timor Leste chưa từng có cơ hội so tài trực tiếp. Tuy nhiên, xét về tương quan lực lượng lẫn đẳng cấp ở thời điểm hiện tại, mọi lợi thế đều đang nghiêng hẳn về phía thầy trò HLV Kim Sang-sik. Dù đội hình Timor Leste có một vài cầu thủ đang thi đấu tại Australia hay Bồ Đào Nha, nhưng điều đó không đáng ngại khi họ đều đến từ những CLB ở các giải hạng thấp. Một chiến thắng đậm đà đang chờ đợi đội tuyển Việt Nam.

Dự đoán: Việt Nam thắng 3-0.

QUỐC CƯỜNG