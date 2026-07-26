Tài Lộc báo tin vui đến HLV Kim Sang-sik

Chân sút nhập tịch Tài Lộc đã trở ra sân tập cùng đội tuyển Việt Nam vào sáng 26-7 nhằm chuẩn bị cho cuộc tiếp đón đội tuyển Singapore ở lượt trận kế tiếp của những chiến binh Sao vàng vào ngày 31-7

Tài Lộc trên sân tập cùng đội tuyển Việt Nam vào sáng 26-7.

Do vừa trải qua trận đấu mở màn gặp Timor Leste cùng hành trình di chuyển từ Thái Lan về Hà Nội, HLV Kim Sang-sik đã chia đội thành hai nhóm để đảm bảo thể trạng cho các cầu thủ. Nhóm các cầu thủ đá chính trong chiến thắng 7-0 trước Timor Leste chủ yếu thực hiện các bài tập hồi phục dưới sự hướng dẫn của ban huấn luyện và đội ngũ y tế. Trong khi đó, nhóm còn lại được tăng cường các nội dung rèn chiến thuật và duy trì cường độ vận động.

Tin vui với đội tuyển là tiền vệ Nguyễn Tài Lộc đã trở lại tập luyện bình thường cùng các đồng đội. Trước đó, do bị căng cơ bắp chân, Tài Lộc được Ban huấn luyện tạo điều kiện nghỉ ngơi và không đăng ký thi đấu ở trận gặp Timor Leste nhằm đảm bảo an toàn.

Đội tuyển Việt Nam chỉ còn chờ thêm thủ môn Đặng Văn Lâm phục hồi hoàn toàn chấn thương. Ảnh: ANH KHOA

Sau chiến thắng thuyết phục trong ngày ra quân, đội tuyển Việt Nam đang có tinh thần hưng phấn và tập trung cao độ cho cuộc tiếp đón Singapore. Thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ có quỹ thời gian 5 ngày chuẩn bị nhằm hướng tới mục tiêu giành thêm một kết quả thuận lợi trên sân nhà, qua đó tiếp tục tạo lợi thế trong cuộc đua vào bán kết.

Lượt trận tiếp theo của bảng A sẽ diễn ra vào tối 27-7, đội tuyển Việt Nam được nghỉ lượt này nên sẽ là cơ hội cho các cầu thủ Việt Nam phục hồi tốt hơn. Cùng với Tài Lộc, thủ môn Văn Lâm cũng không có tên ở danh sách đăng ký thi đấu ở trận gặp Timor Leste. Thế nên quãng nghỉ này là rất có lợi với thầy trò đội tuyển Việt Nam.

Một số hình ảnh tập luyện của đội tuyển Việt Nam vào sáng 26-7:

Các cầu thủ chủ yếu tập nhẹ, phục hồi để lấy lại thể trạng tốt nhất sau trận ra quân và di chuyển từ Thái Lan về nước.

Đội tuyển Việt Nam có 5 ngày chuẩn bị trước trận gặp Singapore

QUỐC CƯỜNG