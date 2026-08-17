Đội tuyển Malaysia sang Việt Nam sớm để chuẩn bị trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026

Chưa đầy 12 giờ sau khi kết thúc trận bán kết lượt đi, đội tuyển Malaysia đã khẩn trương lên đường sang Hà Nội để chuẩn bị cho trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026.

Malaysia đón nhận thất bại trên sân nhà trước đội tuyển Việt Nam. ẢNH: ĐỨC CƯỜNG

Chỉ có 3 ngày chuẩn bị cho trận lượt về, các cầu thủ Malaysia phải nhanh chóng thu xếp sau trận đấu tối 16-8. Hơn 7 giờ sáng nay (17-8), thầy trò HLV Tan Cheng Hoe đã có mặt tại sân bay Kuala Lumpur để làm thủ tục, trước khi lên đường sang Hà Nội trên một chuyến bay của hãng hàng không tư nhân địa phương.

Chuyến bay dự kiến cất cánh lúc 9 giờ 10 ngày 17-8 (giờ Việt Nam), nhưng thực tế khởi hành muộn hơn khoảng 50 phút. Sau gần 3 giờ bay, các cầu thủ Malaysia cùng đồng đội hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài lúc 12 giờ 50.

Malaysia phải tính toán kỹ việc phục hồi thể lực trong bối cảnh đang đứng trước nhiệm vụ rất khó khăn sau thất bại 0-2 ở trận bán kết lượt đi. Ngay trong thời gian chờ chuyến bay, HLV Tan Cheng Hoe tranh thủ xem lại băng ghi hình trận đấu giữa hai đội để tìm ra những điểm cần cải thiện. Nhà cầm quân Malaysia chia sẻ: “Chúng tôi còn 90 phút phía trước. Chúng tôi chưa thua cuộc chiến này, chúng tôi mới chỉ thua một trận đấu”.

Theo chiến lược gia người Malaysia, đội bóng cần nhanh chóng phân tích những điểm yếu, đồng thời hồi phục tốt trong khoảng thời gian ngắn ngủi trước trận lượt về. Ông cũng thừa nhận thi đấu tại Hà Nội là thử thách không dễ dàng, đặc biệt khi Việt Nam nhận được sự cổ vũ mạnh mẽ từ đông đảo khán giả nhà.

HLV Tan Cheng Hoe thừa nhận khó khăn khi làm khách tại Việt Nam. ẢNH: ĐỨC CƯỜNG

Sau khi đến Hà Nội, Malaysia dự kiến bước vào buổi tập do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) bố trí vào tối cùng ngày. Nội dung tập luyện nhiều khả năng chủ yếu gồm các bài tập nhẹ, thả lỏng và phục hồi thể lực sau trận đấu căng thẳng cùng chuyến bay kéo dài gần 3 giờ. Ban huấn luyện cũng tiếp tục kiểm tra tình trạng của những cầu thủ gặp vấn đề về thể lực hoặc chấn thương để tính toán phương án nhân sự.

Buổi tập quan trọng nhất của Malaysia sẽ diễn ra lúc 19 giờ ngày 18-8 trên sân Mỹ Đình. Đây cũng là buổi tập cuối cùng và là cơ hội để thầy trò HLV Tan Cheng Hoe làm quen mặt sân trước trận đấu quyết định.

Ở trận lượt đi tại Kuala Lumpur, Malaysia thất bại 0-2 trước Việt Nam. Do ASEAN Cup 2026 không áp dụng luật bàn thắng sân khách, Malaysia cần thắng cách biệt ít nhất 2 bàn trên sân Mỹ Đình ở trận đấu lúc 20 giờ ngày 19-8 để đưa tổng tỷ số về cân bằng. Đây là nhiệm vụ không dễ dàng đối với Malaysia, nhất là khi họ phải thi đấu trên sân khách và đối đầu với một đội tuyển Việt Nam đang nắm lợi thế lớn sau trận lượt đi.

HỮU THÀNH