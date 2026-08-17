Xuân Son: “Tôi rất hạnh phúc khi góp công vào chiến thắng của đội nhà”

Với những thể hiện ấn tượng trong cuộc so tài với đội tuyển Malaysia, tiền đạo Xuân Son được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Trong chia sẻ sau trận đấu, Xuân Son cho biết anh hạnh phúc khi góp công vào chiến thắng của đội tuyển Việt Nam và hướng tới mục tiêu cùng toàn đội bảo vệ chức vô địch.

Xuân Son giữa vòng vây của hậu vệ Malaysia. Ảnh: ĐỨC CƯỜNG

Mở đầu buổi trả lời phỏng vấn, Xuân Son nói: “Hôm nay thực sự là một trận đấu khó khăn cho chúng tôi. Tuy nhiên, toàn đội đã chơi tốt và quan trọng nhất là giành được chiến thắng. Tôi xin cảm ơn các cổ động viên Việt Nam đã đến sân tiếp lửa cho đội tuyển ngày hôm nay. Bầu không khí cuồng nhiệt của người hâm mộ thật tuyệt vời. Tôi thực sự rất hạnh phúc khi giành chiến thắng để mang về Việt Nam”.

Các cầu thủ Việt Nam đã tiếp cận trận không dễ dàng khi Malaysia vốn dĩ là đội chủ nhà, tổ chức phòng ngự rất kín kẽ nên ít khi tạo khoảng trống cho các tiền đạo đội tuyển Việt Nam khai thác. “Thành thật mà nói thì khoảng thời gian đầu trận có chút khó khăn. Tôi phải làm quen với điều kiện mặt sân vốn có đôi chút khác biệt. Nhưng với vị trí tiền đạo cắm, tôi luôn ở trong tâm thế sẵn sàng. Đôi khi tôi chỉ cần một đường bóng duy nhất”, Xuân Son cho biết.

Ảnh: VFF

Đường bóng duy nhất mà Xuân Son đề cập chính là pha “xé lưới” khung thành đội chủ nhà vào cuối hiệp 1 trong tình huống anh lao người đánh đầu như tên bắn, Xuân Son nói: “Ở phút cuối hiệp một, đồng đội đã có quả tạt rất chuẩn xác. Đó chính là cơ hội mà tôi cần để ghi bàn. Trong vòng cấm địa là thế mạnh lớn nhất của tôi. Bóng cứ đến vòng cấm là tôi có thể ghi rất nhiều bàn thắng. Tôi thực sự rất vui và hạnh phúc”.

Xuân Son đang có trong tay 3 bàn tại giải lần này và tổng bàn thắng ghi được tại ASEAN Cup từ năm 2024 đến nay là 10 bàn, tiếp cận với top 10 chân sút ghi bàn vĩ đại tại đấu trường Đông Nam Á. Người đang đứng thứ 10 với 12 bàn là huyền thoại của bóng đá Thái Lan, Kiatisak.

“Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc sau mỗi khi ghi được bàn thắng. Ghi bàn và giúp đội tuyển chiến thắng luôn là giấc mơ của tôi. Được khoác áo Đội tuyển Quốc gia và cống hiến mỗi ngày là mục tiêu lớn nhất của tôi”, Xuân Son chia sẻ, “Tôi chỉ muốn duy trì phong độ này để tiếp thêm động lực cho toàn đội hướng tới mục tiêu tối thượng: nâng cao chiếc cúp vô địch”.

QUỐC CƯỜNG