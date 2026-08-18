Người hâm mộ dè dặt trước giá vé "chợ đen" trận bán kết Việt Nam - Malaysia

Vé “chợ đen” xem trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa Việt Nam - Malaysia được đẩy giá tăng cao, khiến phe vé vẫn phải ngóng khách vì sức mua còn thấp

Một phe vé ngóng chờ khách đến mua vé xem trận Việt Nam - Malaysia. ẢNH: TÂM HÀ

Trưa 18-8, một ngày trước trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia, khu vực đường Lê Quang Đạo - Lê Đức Thọ (Hà Nội), đoạn trước SVĐ quốc gia Mỹ Đình và trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), xuất hiện nhiều phe vé chợ đen. Tuy nhiên, trái với cảnh chào mời sôi động, sức mua thực tế khá thấp.

Khoảng chục người bán vé đứng dọc tuyến đường dài khoảng 1 km, trên tay cầm từng xấp vé với nhiều mệnh giá, liên tục quan sát người qua lại để tìm khách. Chỉ cần một cổ động viên dừng lại hỏi, lập tức có 2-3 phe vé chạy đến tiếp cận, mời chào.

Đóng vai người mua, phóng viên ghi nhận giá vé được đẩy lên gấp hơn 2 lần so với giá được niêm yết. Vé 300.000 đồng được rao 700.000 đồng/vé. Vé 700.000 đồng được đẩy lên khoảng 1,5 triệu đồng/vé. Còn vé 1 triệu đồng được rao 2 triệu đồng/vé. Cá biệt, một số phe vé hét giá gần 3 triệu đồng cho loại vé có mệnh giá 1 triệu đồng/vé.

Dù giá vé được đẩy cao, không khí mua bán lại chưa thực sự sôi động. Trong khoảng một giờ ghi nhận tại khu vực Mỹ Đình, nhiều phe vé chủ yếu đứng chờ khách. Không ít người hâm mộ sau khi hỏi giá đã lắc đầu bỏ đi vì cho rằng mức chênh lệch quá lớn.

Các phe vé hoạt động nhộn nhịp ở đường Lê Quang Đạo - Lê Đức Thọ. ẢNH: TÂM HÀ

Hoạt động mua bán cũng diễn ra trên mạng và thông qua các mối quan hệ cá nhân. Qua hỏi người quen tại Hà Nội, phóng viên được chào một cặp vé mệnh giá 1 triệu đồng với giá lên tới 3 triệu đồng.

Từ nay đến thời điểm trận đấu bắt đầu, giá vé có thể tiếp tục biến động. Nếu sức mua không tăng, những người đang bán vé chợ đen có thể phải hạ giá để tìm khách, đặc biệt trong những giờ cuối trước khi bóng lăn. Các cổ động viên dường như đang có tâm lý chờ sát giờ mới quyết định, kỳ vọng giá vé sẽ giảm khi phe vé cần bán nhanh.

Một phe vé chèo kéo khách. ẢNH: TÂM HÀ

Trước đó, VFF tổ chức hai đợt bán vé trực tuyến trận bán kết lượt về giữa Việt Nam và Malaysia. Chưa đầy một ngày sau khi mở bán, toàn bộ số vé được phát hành đã hết. Những người không kịp mua vé chính thức phải tìm đến thị trường bên ngoài, tạo điều kiện cho vé chợ đen xuất hiện.

Trận đấu được dự báo có sức hút lớn khi đội tuyển Việt Nam đang nắm lợi thế sau chiến thắng 2-0 trước Malaysia ở lượt đi vào cuối tuần trước. Hai đội sẽ tái đấu lúc 20 giờ ngày 19-8 trên sân Mỹ Đình (Hà Nội).

HỮU THÀNH