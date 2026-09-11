Đội tuyển Việt Nam cùng bảng với 3 đại diện Tây Á tại giải bóng đá bãi biển châu Á 2026

Giải năm nay quy tụ 12 đội tuyển, được chia thành ba bảng, thi đấu tại Phang Nga, Thái Lan. Đương kim vô địch Iran hướng tới mục tiêu bảo vệ ngôi vương và thiết lập kỷ lục với lần thứ năm đăng quang giải đấu.

Đội tuyển Việt Nam trong cuộc so tài với Malaysia vào năm 2025. Ảnh: VFF

Tại bảng A tổ chức tại Phang Nga, chủ nhà Thái Lan sẽ cạnh tranh với Nhật Bản, Bahrain và Iraq. Nhật Bản là đội giàu thành tích với ba lần vô địch, trong khi Bahrain từng đăng quang vào năm 2006.

Bảng B có sự góp mặt của Iran, Lebanon, Việt Nam và Afghanistan. Trong đó, Iran được đánh giá là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch sau khi đã bốn lần lên ngôi. Bóng đá bãi biển Việt Nam sẽ có cơ hội thử sức trước những đối thủ có trình độ cao ngay từ vòng bảng.

Bảng C gồm Oman, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Saudi Arabia và Uzbekistan. Oman là nhà vô địch năm 2015, còn UAE từng hai lần đăng quang tại giải đấu.

Để chuẩn bị cho Giải bóng đá bãi biển châu Á 2026, đội tuyển Việt Nam đang lên kế hoạch tập luyện với lực lượng được xây dựng từ những nhân tố nổi bật đã thể hiện phong độ tại Giải bóng đá bãi biển vô địch quốc gia 2026, tổ chức tại Quy Nhơn – Gia Lai hồi tháng 8 vừa qua. Đây được xem là nguồn lực quan trọng để đội tuyển chuẩn bị cho thử thách tại đấu trường châu lục.

Theo lịch thi đấu, đội tuyển bóng đá bãi biển Việt Nam sẽ lần lượt gặp Lebanon lúc 17 giờ ngày 19-11, Iran lúc 17 giờ ngày 21-11 và Afghanistan lúc 17 giờ ngày 23-11 đều diễn ra tại Phang Nga, Thái Lan. Tại giải năm 2025, đội tuyển Việt Nam đã bị loại từ vòng đấu bảng.

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