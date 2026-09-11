U23 Việt Nam đặt mục tiêu tiến xa tại ASIAD 2026

Đội tuyển U23 Việt Nam không có nhiều thời gian chuẩn bị trước ngày tranh tài ASIAD 20 (diễn ra ở Nhật Bản). Tuy nhiên, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh vẫn có cơ sở để kỳ vọng vào một hành trình đáng nhớ nhờ dàn cầu thủ giàu kinh nghiệm.

Chạy đua với thời gian

U23 Việt Nam hội quân từ ngày 11-9, nhưng đến ngày 12-9 mới có đầy đủ lực lượng để lên đường sang Nhật Bản. Các cầu thủ phải chuyển trạng thái ngay lập tức từ môi trường thi đấu CLB sang nhiệm vụ quốc tế. Nguyên nhân đến từ lịch thi đấu giải quốc nội. Phần lớn tuyển thủ phải hoàn thành vòng 2 V-League 2026-2027 cùng các đội bóng chủ quản trước khi tập trung. Quãng nghỉ ngắn khiến ban huấn luyện không có nhiều thời gian để tổ chức các bài tập chiến thuật, nâng cao thể lực hay xây dựng lại bộ khung.

U23 Việt Nam để thua U23 Thái Lan tại giải CFA Team China - Tây An 2026 (Ảnh: FAT)

Trước đó, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cùng HLV Kim Sang-sik đã định hướng sử dụng lực lượng chủ yếu là lứa U21 cho ASIAD 20. Đây được xem là bước chuẩn bị dài hạn hướng tới SEA Games 2027 và vòng loại U23 châu Á. Tuy nhiên, sau quá trình rà soát, ban huấn luyện nhận thấy nhóm cầu thủ trẻ vẫn cần thêm kinh nghiệm thi đấu ở những trận cầu có tính cạnh tranh cao. Vì vậy, phương án nhân sự được điều chỉnh theo hướng kết hợp giữa sức trẻ và nhóm cầu thủ thuộc lứa U23 nhằm tăng khả năng cạnh tranh. Đáng chú ý, đội quyết định không sử dụng 3 suất cầu thủ quá tuổi theo điều lệ ASIAD, nhằm thử lửa năng lực của các cầu thủ trẻ hiện có.

Nền tảng từ thế hệ từng "chinh chiến"

Việc thiếu vắng một số nhân tố như thủ môn Trần Trung Kiên hay tiền đạo Nguyễn Đình Bắc do tập trung cùng đội tuyển quốc gia làm giảm sút chất lượng đội hình U23 Việt Nam. Tuy nhiên, đội vẫn còn có nhiều gương mặt đã quen thuộc với người hâm mộ.

HLV Đinh Hồng Vinh có nhiều kinh nghiệm dẫn dắt U23 Việt Nam nhiều năm qua. ẢNH: ĐOÀN NHẬT

Thủ môn Cao Văn Bình, các hậu vệ Lý Đức, Quang Kiệt, tiền vệ Xuân Bắc, Văn Thuận, Công Phương hay những cầu thủ tấn công như Phi Hoàng, Thanh Nhàn, Quốc Việt đều từng góp mặt ở nhiều giải đấu quốc tế quan trọng. Nhiều cầu thủ trong số này từng cùng nhau giành HCV SEA Games và tạo dấu ấn tại VCK U23 châu Á. Kinh nghiệm thi đấu quốc tế, sự ăn ý trong lối chơi cùng khả năng thích nghi nhanh là những yếu tố giúp U23 Việt Nam tự tin trước hành trình tại Nhật Bản.

"U23 Việt Nam đến ASIAD để cạnh tranh" HLV Đinh Hồng Vinh khẳng định, các cầu thủ góp mặt tại ASIAD 20 đều phải đáp ứng yêu cầu về chuyên môn và tinh thần chiến đấu, thay vì chỉ xem đây là cơ hội học hỏi. Ông nhìn nhận việc hội quân sát ngày lên đường là khó khăn lớn, khi cầu thủ vừa thi đấu cho CLB vừa phải lập tức chuẩn bị cho nhiệm vụ quốc tế. Vì vậy, ban huấn luyện tập trung vào hồi phục thể lực, điều chỉnh giấc ngủ, dinh dưỡng và giúp toàn đội có trạng thái tốt nhất.

Trước ASIAD 20, đội tuyển đã có màn "tổng duyệt" tại giải giao hữu CFA Team China 2026 do Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc tổ chức. Giải đấu này giúp các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm, làm quen với cường độ thi đấu cao và giúp ban huấn luyện đánh giá chính xác hơn về đội hình.

Tại ASIAD 20, U23 Việt Nam nằm ở bảng C cùng U23 Uzbekistan, U23 Philippines và U23 Kuwait. Bảng đấu được đánh giá có những cơ hội nhất định dành cho đội tuyển. Theo điều lệ, 15 đội bóng được chia thành 4 bảng đấu, hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào tứ kết. Vì vậy, mục tiêu trước mắt của U23 Việt Nam là vượt qua vòng bảng, sau đó hướng đến những cột mốc cao hơn.

Theo HLV Đinh Hồng Vinh, những thành công của bóng đá trẻ Việt Nam trong thời gian qua là động lực để thế hệ hiện tại tiếp tục phấn đấu. Tuy nhiên, mỗi giải đấu có đặc thù riêng và U23 Việt Nam cần tập trung chuẩn bị, đề cao tính kỷ luật và quyết tâm để hướng tới mục tiêu vào tứ kết ASIAD 20.

QUỐC CƯỜNG