Thái Lan cần thắng Việt Nam hơn một trận cầu đẹp

Đội tuyển Thái Lan đã đánh bại tuyển Việt Nam 2-0, sớm giành vé vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 như lời đáp trả sau thất bại ở hai trận chung kết ASEAN Cup hồi tháng 7.

Tài Lộc trong nỗ lực đưa bóng vào vòng 16m50 Thái Lan. Ảnh: ANH KHOA

Bóng đá Thái Lan lần đầu tiên sau hơn 2 năm qua mặt tuyển Việt Nam nhưng phía sau kết quả đẹp lại xuất hiện cuộc tranh luận về sự thực dụng của HLV Anthony Hudson là lựa chọn hợp lý hay dấu hiệu cho thấy “Voi chiến” vẫn còn khoảng cách với tham vọng vươn tầm châu Á?

Xét về kết quả, Thái Lan đã hoàn thành trọn vẹn nhiệm vụ. Hai trận, hai chiến thắng, 6 điểm và tấm vé chung kết FIFA ASEAN Cup được giải quyết trước lượt cuối. Quan trọng hơn, họ vượt qua Việt Nam, đối thủ vừa khiến “Voi chiến” mất chức vô địch Đông Nam Á cách đây hơn hai tháng.

Tranh luận nằm ở cách Thái Lan giành chiến thắng.

Sau khi có lợi thế, đội bóng của HLV Hudson chủ động kéo thấp đội hình. Sang hiệp hai, phần lớn thời gian họ tập trung đông quân số bên phần sân nhà, nhường quyền kiểm soát bóng để Việt Nam đẩy cao tấn công. Với một đội tuyển lâu nay được xem là biểu tượng của bóng đá kỹ thuật và chủ động tại Đông Nam Á, hình ảnh ấy khó làm hài lòng tất cả người hâm mộ Thái Lan.

Sự hoài nghi càng lớn khi Thái Lan đặt mục tiêu cạnh tranh ở cấp châu lục. Nếu phải lùi sâu trong thời gian dài trước một đối thủ Đông Nam Á, họ sẽ ứng phó ra sao khi gặp những đội bóng có tốc độ, thể lực và khả năng tạo sức ép mạnh hơn ở châu Á? Đây là câu hỏi Hudson chưa thể trả lời chỉ bằng chiến thắng 2-0.

Tuy nhiên, nhìn từ góc độ của nhà cầm quân người Anh, lựa chọn ấy có tính toán rõ ràng.

HLV Hudson. Ảnh: TÂM HÀ

Thái Lan đã dẫn bàn, còn Việt Nam buộc phải đẩy đội hình lên tìm bàn gỡ. Thay vì đôi công và tự gia tăng rủi ro, Hudson thu hẹp không gian, bảo vệ khu vực trước vòng cấm rồi chờ cơ hội chuyển trạng thái. Cuối cùng, Thái Lan giữ sạch lưới và có thêm bàn thắng để khép lại trận đấu.

Bối cảnh của cuộc đối đầu cũng không thể bỏ qua. Sau khi thua Việt Nam ở hai trận chung kết ASEAN Cup hồi tháng 7, Thái Lan bước vào lần tái đấu này với sức ép phải chứng minh khả năng phản ứng. HLV Hudson vì thế có lý do để đặt kết quả lên trên hình thức. Trong bóng đá giải đấu, một chiến thắng thực dụng đôi khi giá trị hơn việc kiểm soát bóng đẹp mắt nhưng để đối phương tìm được đường trở lại trận đấu.

Hai luồng quan điểm đều có cơ sở. Hudson đã đạt mục tiêu bằng cách giảm tối đa rủi ro, nhưng người hâm mộ Thái Lan cũng có quyền đòi hỏi nhiều hơn ở một đội tuyển muốn vượt khỏi giới hạn Đông Nam Á.

Tỷ số 2-0 đủ để Thái Lan lấy lại niềm vui trước Việt Nam và tiến vào chung kết. Còn để chứng minh “Voi chiến” đã sẵn sàng cho một nấc thang cao hơn, ông Hudson sẽ cần nhiều hơn một chiến thắng thực dụng.

GIA HUY