Tuyển Việt Nam di chuyển 150km để thi đấu với Pakistan

Nguyễn Hoàng Đức cùng các tuyển thủ Việt Nam sẽ rời Bandung (Indonesia) để di chuyển khoảng 150km đến thủ đô Jakarta, chuẩn bị cho trận cuối vòng bảng FIFA ASEAN Cup 2026 gặp Pakistan.

Đội tuyển Việt Nam quyết tâm hướng đến chiến thắng trước Pakistan. ẢNH: NHẬT ĐOÀN

Thất bại trước Thái Lan vào tối 29-9 khiến đội tuyển Việt Nam không còn cơ hội cạnh tranh ngôi đầu bảng B. Thái Lan đã có 6 điểm sau hai trận và chắc chắn xếp trên thầy trò HLV Kim Sang-sik (3 điểm) nhờ thành tích đối đầu. Dù vậy, Hoàng Đức cùng đồng đội vẫn còn mục tiêu quan trọng là bảo vệ vị trí nhì bảng để giành quyền vào trận tranh hạng 3.

Ở lượt cuối bảng B lúc 16 giờ ngày 5-10, Việt Nam sẽ gặp Pakistan trên sân Gelora Bung Karno ở Jakarta. Cùng thời điểm, Thái Lan đối đầu Philippines trên sân Si Jalak Harupat. Hiện Việt Nam có 3 điểm, tạm đứng thứ 2 nhờ chiến thắng trước Philippines ở trận ra quân. Philippines có 1 điểm cùng hiệu số (-1), còn Pakistan cũng có 1 điểm nhưng hiệu số (-4).

Một trong những vấn đề trước lượt trận cuối là việc cả Việt Nam và Pakistan đều phải di chuyển từ Bandung lên Jakarta. Hai địa điểm cách nhau khoảng 150km. Trong điều kiện được xe cảnh sát Indonesia dẫn đoàn, hành trình có thể mất từ 2-3 tiếng, tùy thuộc tình hình giao thông.

Theo kế hoạch ngày 30-9, tuyển Việt Nam sẽ tập thả lỏng lúc 11h. Sau buổi tập, các cầu thủ dùng bữa trưa, trả phòng rồi rời Bandung lúc 14h để lên Jakarta.

Việc phải di chuyển quãng đường dài sau 2 trận đấu tại Bandung đặt ra yêu cầu về khả năng hồi phục thể lực của các tuyển thủ. Ban huấn luyện sẽ phải cân đối giáo án để các cầu thủ có trạng thái tốt nhất trước trận gặp Pakistan. Tại Jakarta, Nguyễn Hoàng Đức và đồng đội dự kiến có buổi tập vào chiều 1-10 trước khi bước vào trận đấu cuối vòng bảng.

Nếu thi đấu đúng sức, đội tuyển Việt Nam không khó để thắng Pakistan. Trung vệ Việt kiều Pháp Adou Minh khẳng định: “Ở trận đấu tiếp theo gặp Pakistan, chúng tôi sẽ cố gắng giành chiến thắng. Mục tiêu của chúng tôi là tiến bộ qua từng trận đấu”.

HỮU THÀNH (từ Bandung)