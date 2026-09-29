Bóng đá Việt Nam – Thái Lan: Thế thượng phong đổi chủ

Từng đánh bại Thái Lan 2-0 trong lần gặp nhau hồi tháng 7 ở loạt trận chung kết ASEAN Cup, đội tuyển Việt Nam nhận lại đúng tỷ số ấy khi hai đội tái ngộ tại FIFA ASEAN Cup 2026 vào đêm 29-9.

Hoàng Hên nỗ lực trước số đông hậu vệ Thái Lan đeo bám mỗi khi có bóng ở gần vòng 16m50 đối phương. Ảnh: ANH KHOA

Sau hai trận chung kết ASEAN Cup 2026 thất bại (thua 0-2 và hòa 2-2), người Thái có lời đáp trả đối thủ lớn Việt Nam, đồng thời cho thấy trong cuộc cạnh tranh giữa hai thế lực hàng đầu Đông Nam Á, chưa bên nào tạo được ưu thế đủ lớn để yên tâm với vị thế của mình.

Khi Thái Lan tìm được lời giải

Trước trận đấu, HLV Kim Sang-sik dành sự tôn trọng lớn cho Thái Lan. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cho biết ban huấn luyện đã xem kỹ băng hình, phân tích cách chơi của đối thủ và tận dụng những dữ liệu từ lần chạm trán hồi tháng 7 để chuẩn bị cho cuộc tái đấu. Ông Kim cũng chỉ ra khá rõ điều đáng ngại nhất ở đội bóng xứ Chùa vàng là sự vượt trội về kỹ thuật cá nhân cùng khả năng sáng tạo của tuyến tiền vệ.

Việt Nam biết Thái Lan mạnh ở đâu. Nhưng từ nhận diện được mối nguy đến việc hóa giải nó trong 90 phút lại là câu chuyện khác.

Sau cơn mưa gôn 4-0 vào lưới Pakistan ở trận ra quân, Thái Lan bước vào cuộc đấu với đại kình địch Việt Nam bằng một tâm lý thuận lợi và lực lượng được chuẩn bị tốt. HLV Anthony Hudson đã có những tính toán từ trước khi giữ sức một số nhân tố quan trọng. Đến trận cầu mang tính quyết định trong cuộc đua ngôi đầu bảng B, đội bóng xứ Chùa vàng có đầy đủ điều kiện để chơi với đội hình tốt hơn.

Việt Nam cũng có 3 điểm làm vốn sau chiến thắng nhẹ Philippines 1-0. Tuy nhiên, Thái Lan đặt ra một thử thách ở cấp độ hoàn toàn khác.

Thiếu người buộc HLV Kim Sang-sik xếp Quang Vinh đá "trái kèo" ở trận gặp Thái Lan. Ảnh: ANH KHOA

Đội bóng xứ Chùa vàng kiên trì tổ chức thế trận, phát huy khả năng xử lý bóng của các cá nhân và đặc biệt chú trọng cuộc chiến ở giữa sân với thủ lĩnh Chanathip. Chính khu vực HLV Kim Sang-sik từng cảnh báo trước trận lại trở thành nơi Việt Nam gặp nhiều khó khăn.

Khi tuyến giữa không tạo đủ sức ép lên những cầu thủ có khả năng xoay xở và sáng tạo của đối phương, hệ thống phòng ngự phía sau cũng chịu áp lực lớn hơn. Thái Lan từng bước tìm thấy khoảng trống và quan trọng hơn, họ biết cách tận dụng những thời điểm thuận lợi để tạo ra khác biệt. Cú sút sấm sét của Sarach Yooyen mới ở phút thứ 10 ngay giữa mặt thành từ khoảng cách gần 30 mét đã nói thay cho điều đó.

Bàn thắng phút 90+3 của Chaiyaphon Otton tận dụng sơ hở của hàng thủ Việt Nam mải mê dâng cao tìm bàn gỡ cũng là hiệu quả của một cái bẫy, giúp Thái Lan khép lại trận đấu với chiến thắng 2-0.

Điều đáng tiếc với thầy trò HLV Kim Sang-sik là đối thủ không mang đến quá nhiều điều bất ngờ. Những phẩm chất nguy hiểm nhất của Thái Lan đã được nhận diện từ trước. Nhưng nghiệt ngã cho ông Kim nằm ở chính khoảng cách giữa việc biết đối thủ sẽ làm gì và khả năng ngăn họ thực hiện điều đó.

Băng thủ quân dường như quá áp lực với Đình Bắc trong thời điểm đội tuyển thiếu trước hụt sau. Ảnh: ANH KHOA

Người hâm mộ cũng có lý do để tiếc nuối, như sự vắng mặt do chấn thương của Nguyễn Xuân Son hay di chứng của vết đau khiến Hoàng Đức phải ra sân từ hiệp hai đã góp phần khiến tuyển Việt Nam mất đi nhiều mối nguy hiểm.

Cán cân lại nghiêng

Có một sự đối xứng thú vị trong hai lần gặp nhau gần nhất giữa Việt Nam và Thái Lan. Sau hai trận chung kết ASEAN Cup hồi tháng 7, Việt Nam có lực lượng mạnh nhất đã thắng 2-0. Lần tái đấu ở FIFA ASEAN Cup, Thái Lan sở hữu thành phần mạnh nhất cũng thắng lại 2-0.

Hai tỷ số giống nhau, chỉ đổi người tận hưởng niềm vui sau tiếng còi tan trận đã phần nào phản ánh cuộc cạnh tranh gay gắt giữa hai nền bóng đá.

Có những thời điểm Việt Nam khiến người Thái phải nhìn lại mình. Nhưng chỉ sau một khoảng thời gian ngắn, Thái Lan có thể điều chỉnh và tăng cường để đưa ra câu trả lời.

Những thành công thời gian qua giúp đội tuyển Việt Nam tự tin hơn rất nhiều mỗi khi đối đầu với đối thủ từng được xem là thước đo lớn nhất của bóng đá khu vực. Việt Nam biết mình có thể thắng Thái Lan và đã chứng minh điều đó trên sân.

Nhưng có thể đánh bại Thái Lan và tạo ra khoảng cách thực sự với họ là hai câu chuyện khác nhau. Chiến thắng 2-0 vào đêm 29-9 của đội bóng xứ Chùa vàng nhắc lại điều ấy.

Thái Lan vẫn có nền tảng cầu thủ tốt, nhiều cá nhân giàu kỹ thuật và khả năng tạo khác biệt. Quan trọng hơn, mỗi thất bại trước Việt Nam lại trở thành động lực giúp họ sửa mình. Chính sự cạnh tranh liên tục ấy khiến những cuộc đối đầu Việt – Thái không khi nào mất đi sức nóng.

Dĩ nhiên, trận thua 0-2 không phủ nhận những bước tiến của đội tuyển Việt Nam, nhưng đặt ra cho HLV Kim Sang-sik những vấn đề cần giải quyết. Đó chính là khả năng kiểm soát khu trung tuyến, duy trì cự ly đội hình, chống lại những cầu thủ giàu kỹ thuật và tìm phương án thay đổi thế trận khi đối phương nắm quyền chủ động.

Một thất bại đã mang đến những dữ liệu cần thiết để Việt Nam nhìn lại mình. Riêng với Thái Lan, sau khi từng nhận thất bại với tỷ số tương tự, họ trả lại Việt Nam một kết quả giống hệt và kéo cuộc cạnh tranh giữa hai đội trở về trạng thái quen thuộc.

Từ 0-2 đến 2-0 chưa phải một vòng tròn khép lại.

Nó giống như điểm khởi đầu cho một vòng cạnh tranh mới.

CÔNG TUẤN