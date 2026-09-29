HLV Kim Sang-sik xin lỗi người hâm mộ sau trận thua Thái Lan

HLV Kim Sang-sik thừa nhận những khó khăn về lực lượng hiện tại của đội tuyển Việt Nam so với ASEAN Cup mới đây. Ảnh: ANH KHOA

Đội tuyển Việt Nam đã thua Thái Lan 0-2 và không thể giành quyền chơi chung kết FIFA ASEAN Cup 2026. Trận thua này khá bất ngờ với người hâm mộ, nhưng dễ hiểu trong thời điểm các nhà đương kim vô địch ASEAN Cup không có được đội hình tốt nhất.

"Trước hết, tôi muốn gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ Việt Nam. Tuy nhiên, các cầu thủ đã nỗ lực hết sức", HLV Kim Sang-sik phát biểu mở đầu buổi họp báo sau trận đấu.

Đội hình xuất phát tuyển Việt Nam đã không có nhiều trụ cột như Xuân Son, Hoàng Đức hay Hoàng Hên cũng những sự điều chỉnh ở hàng phòng ngự. Ông Kim có nhiều xáo trộn về đội hình, trong khi Thái Lan với lực lượng mạnh hơn hẳn đã nhanh chóng giành quyền kiểm soát khu vực giữa sân. Đó cũng là "điểm nóng" của trận đấu.

HLV Kim Sang-sik nói: "Tôi đã chuẩn bị những phương án chiến thuật khác nhau cho hiệp 1 và hiệp 2 trong trận đấu với Thái Lan. Dù vậy, kết quả thật đáng tiếc khi chúng tôi đã để thua. Tất nhiên, trách nhiệm hoàn toàn thuộc về HLV trưởng. Giải đấu vẫn chưa kết thúc, chúng tôi vẫn còn trận đấu thứ ba và thứ tư, nên chưa thể biết trước kết quả. Tôi sẽ chuẩn bị 100% cho trận gặp Pakistan để hướng đến kết quả tốt ở trận đấu tiếp theo".

Tài Lộc bất lực trước hàng thủ chắc chắn của Thái Lan. Ảnh: ANH KHOA

Ông Kim thừa nhận những khó khăn về lực lượng ở khu trung tuyến và buộc phải có nhiều xáo trộn ở đội hình xuất phát. "Ở thời điểm này, tất nhiên tôi cảm thấy rất tiếc và thất vọng. Đó là những gì tôi đã tính toán dựa trên ý tưởng chiến thuật của mình. Về tính chất trận đấu, đây không phải một trận đấu thuộc FIFA. Vì vậy, trước đây không chỉ Thái Lan mà Malaysia và một số đội tuyển khác cũng không triệu tập lực lượng mạnh nhất".

HLV Kim Sang-sik có những đánh giá thêm về sự tương phản lực lượng giữa một số đội giữa hai giải cấp độ Đông Nam Á mới đây và hiện tại: "Lần này, Thái Lan cũng như các đội tuyển khác đều đưa những cầu thủ tốt nhất vào đội hình. Vì thế, tôi nghĩ chất lượng của họ đã được nâng lên đáng kể. Về phía chúng tôi, chúng tôi cũng có khá nhiều sự thay đổi trong đội hình. Chúng tôi cần điều chỉnh một số chi tiết và sẽ thực hiện phân tích video để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo".

Đình Bắc trở nên giảm sức mạnh khi không có Xuân Son đứng bên cạnh

Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng bày tỏ sự tiếc rẻ khi hệ thống tấn công bị ảnh hưởng bởi sự thiếu vắng Xuân Son: "Đối với chiến thuật tấn công, sự vắng mặt của Xuân Son tất nhiên có ảnh hưởng nhất định. Tôi thực sự tin rằng sự thiếu vắng cậu ấy là một tổn thất lớn đối với đội tuyển. Nếu Xuân Son có mặt trong đội hình, có thể cậu ấy đã ghi được bàn thắng. Nhưng đó chỉ là giả định, chỉ là khả năng mà thôi. Tôi vẫn phải thận trọng với việc thiếu Xuân Son và cần duy trì sự cân bằng cho đội tuyển trước trận đấu tiếp theo gặp Pakistan".

Ông Kim kết luận: "Điều tôi cần làm lúc này là tổ chức một cuộc họp với các cầu thủ, tập trung vào những điều đã làm tốt và những điều chưa tốt, đồng thời tiếp tục trao đổi với họ. Chúng tôi vẫn còn trận đấu với Pakistan.

Thái Lan đã thắng cả hai trận, còn chúng tôi có một chiến thắng và một thất bại. Nhưng từ giờ đến khi giải đấu kết thúc, chúng ta chưa thể biết trước điều gì sẽ xảy ra. Tất cả những gì chúng tôi có thể làm là nỗ lực hết sức".

QUỐC CƯỜNG