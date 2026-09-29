Tuyển Việt Nam thắng Thái Lan là hơn cả 3 điểm

Cùng giành chiến thắng ở trận ra quân FIFA ASEAN Cup 2026, Việt Nam và Thái Lan bước vào cuộc đối đầu lúc 19 giờ 30 ngày 29-9 tại Bandung (Indonesia) với nhiều mục tiêu hơn 3 điểm.

HLV Kim Sang-sik tự tin giành 3 điểm trước Thái Lan để đến gần ngôi đầu bảng. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ngôi đầu bảng B, lợi thế trong cuộc đua vào chung kết, điểm số FIFA và vị thế giữa hai nền bóng đá hàng đầu khu vực khiến màn so tài giữa Việt Nam – Thái Lan mang dáng dấp một trận “chung kết sớm” .

Đội tuyển Việt Nam đến cuộc hẹn với Thái Lan bằng chuỗi thành tích đặc biệt dưới thời HLV Kim Sang-sik. Trận thắng Philippines 1-0 ở trận mở màn đã nối dài mạch bất bại của đội tuyển lên 27 trận. Nguyễn Đình Bắc ghi bàn duy nhất ở phút 25, giúp nhà đương kim vô địch Đông Nam Á có 3 điểm dù trải qua 90 phút không dễ dàng.

Trong 27 trận bất bại ấy, thầy trò HLV Kim Sang-sik thắng 23 và hòa 4. Đáng chú ý, đối thủ gần nhất từng đánh bại Việt Nam chính là Thái Lan, với tỷ số 2-1 trong trận giao hữu ngày 10-9-2024. Kể từ đó, diện mạo đội tuyển đã thay đổi đáng kể, đặc biệt ở khả năng duy trì sự ổn định qua những trận cầu lớn.

Thái Lan cũng khởi đầu FIFA ASEAN Cup đầy thuyết phục. “Voi chiến” thắng Pakistan 4-0 nhờ cú đúp của Teerasak Poeiphimai, bàn thắng của Jude Soonsup-Bell cùng một pha phản lưới. Kết quả này giúp Thái Lan tạm dẫn đầu bảng B với hiệu số +4, trong khi Việt Nam đứng ngay phía sau với cùng 3 điểm nhưng hiệu số +1.

Vì thế, cuộc chạm trán tại sân Si Jalak Harupat có ý nghĩa lớn hơn một trận cầu 3 điểm. Thể thức FIFA ASEAN Cup quy định đội nhất bảng vào chung kết, còn đội nhì chỉ tranh hạng ba. Đội thắng trong cuộc đối đầu trực tiếp tối 29-9 sẽ nắm lợi thế rất lớn để giành vé tranh chức vô địch.

Đội tuyển Việt Nam sẽ kéo dài mạch trận bất bại dưới thời HLV Kim Sang-sik sau cuộc so tài với Thái Lan vào tối 29-9? Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

90 phút còn là một cuộc cạnh tranh về vị thế. Sau chiến thắng Philippines, Việt Nam tăng 2 bậc trên bảng xếp hạng FIFA trực tuyến, lên vị trí 97 thế giới. Khoảng cách với Thái Lan tiếp tục được thu hẹp, khiến kết quả đối đầu trực tiếp có thể tác động đáng kể tới điểm số của hai đội.

Yếu tố duyên nợ càng làm trận đấu nóng hơn. Chỉ hơn một tháng trước, Việt Nam vừa vượt qua Thái Lan ở chung kết ASEAN Cup 2026. Đội tuyển thắng 2-0 tại Bangkok trước khi hòa 2-2 ở Mỹ Đình, đăng quang với tổng tỷ số 4-2. Dưới thời HLV Kim Sang-sik, Việt Nam đã trải qua 4 trận chung kết ASEAN Cup 2024 và 2026 gặp Thái Lan với thành tích 3 thắng, 1 hòa.

Tuy nhiên, quá khứ chỉ tạo thêm sự tự tin. Thái Lan lần này được dẫn dắt bởi HLV Anthony Hudson và có nhiều thay đổi về lực lượng. Trong khi đó, Việt Nam lại gặp khó khăn khi Xuân Son chấn thương, Quang Hải, Thành Chung và Văn Hậu vắng mặt, còn khả năng thi đấu của Hoàng Đức chưa chắc chắn.

Chính HLV Kim Sang-sik cũng xác định mục tiêu rất rõ giúp Việt Nam hướng đến chiến thắng để tiến gần trận chung kết. Đồng nghiệp Hudson cũng tuyên bố đội bóng của ông muốn giành trọn 3 điểm để chiếm ưu thế trong cuộc đua đi tiếp.

Cuộc chơi lớn giữa hai thế lực Đông Nam Á tại Bandung là màn đấu trí và đấu sức có giá trị vượt khỏi bảng điểm. Việt Nam muốn bảo vệ mạch bất bại, củng cố vị thế trước đại kình địch và mở rộng cánh cửa vào chung kết. Thái Lan cần một chiến thắng để giành lại ưu thế sau những lần thất thế gần đây.

3 điểm là phần thưởng trước mắt, nhưng phía sau nó còn là ngôi đầu bảng, tấm vé tranh chức vô địch và danh dự của cuộc đối đầu lớn nhất làng bóng khu vực.

GIA HUY