U23 Việt Nam sắp gặp lại U23 Thái Lan tại Gia Lai

Nhằm chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2028, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức giải bóng đá tứ hùng quốc tế với sự tham dự của nhiều khách mời chất lượng.

Đồ họa: Aseanfootball

Giải dự kiến diễn ra từ ngày 9 đến 17-11 với sự tham dự của các đội tuyển U23 Việt Nam, U23 Thái Lan, U23 Singapore và U23 Qatar. Tất cả các trận đều thi đấu trên sân vận động Pleiku.

Giải được kỳ vọng giúp các đội có cuộc chạy đà tốt nhằm chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2028. Với 3 đội bóng của Đông Nam Á tham dự giải này cũng là cơ hội để chuẩn bị cho SEA Games 2027.

Mới đây, Ban Chấp hành Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã chính thức xác nhận Nhật Bản là nước chủ nhà của Vòng chung kết U23 châu Á 2028, giải đấu đồng thời đóng vai trò vòng loại khu vực châu Á cho Olympic Los Angeles 2028. Thế nên các đội sẽ đầu tư lực lượng mạnh nhất cho vòng loại U23 châu Á kỳ này.

Đội tuyển U23 Việt Nam vừa hoàn tất nhiệm vụ tại đấu trường ASIAD 2026 khi dừng bước ở vòng tứ kết sau thất bại 0-4 trước U23 Hàn Quốc. Tương tự, Thái Lan cũng bị loại ở tứ kết khi để thua U23 Trung Quốc 0-3.

Giải giao hữu tại Gia Lai sắp đến được xem là giai đoạn 2 cho đợt chuẩn bị của lứa U23 hiện tại mà HLV Kim Sang-sik hướng đến những giải đấu quan trọng vào năm sau.

QUỐC CƯỜNG