Việt Nam có bản quyền truyền hình FIFA ASEAN Cup 2026

Thông tin bất ngờ và là món quà tuyệt vời đến người hâm mộ bóng đá Việt Nam khi vào giờ chót, ngay trước trận ra quân của đội tuyển Việt Nam và Philippines, nhiều đơn vị truyền hình đã công bố có bản quyền FIFA ASEAN Cup 2026.

Cụ thể, người hâm mộ bóng đá Việt Nam sẽ có cơ hội theo dõi trực tiếp FIFA ASEAN Cup trên các nền tảng phát sóng trong nước trên FPT Play, TV360, MyTV. Đây được xem là tin vui với người hâm mộ khi có thể xem các trận đấu ở giải đấu này trên các đài truyền hình chính thống, thay vì tìm kiếm xem trên các kênh “lậu”.

Đội tuyển Việt Nam ra quân FIFA ASEAN Cup 2026 gặp đội tuyển Philippines lúc 19 giờ 30, ngày 26-9.

FPT cho biết: "FPT Play là đơn vị sở hữu bản quyền FIFA ASEAN Cup tại Việt Nam. Tất cả các trận trong khuôn khổ FIFA ASEAN Cup được FPT Play truyền hình trực tiếp và trọn vẹn trên Ứng dụng FPT Play trên Smart TV, Smart Mobile, PC/Laptop, FPT Play Box và website fptplay.vn".

Đi kèm đó, FPT Play đồng ý cấp quyền trình chiếu phi thương mại miễn phí các trận thuộc giải đấu cho các đơn vị, tổ chức có nhu cầu. Các hoạt động trình chiếu công cộng cần đảm bảo những điều kiện sau:

Phi thương mại: Không thu phí hoặc phụ thu người xem dưới mọi hình thức. Không quảng cáo ngoài lề: Không lồng ghép tài trợ riêng tại điểm chiếu, giữ nguyên quảng cáo gốc. Quy mô dưới 5.000 người.

Nguồn tín hiệu hợp pháp: Sử dụng tín hiệu trực tiếp từ FPT Play. Với những hình thức trình chiếu không đảm bảo các tiêu chí trên, đơn vị tổ chức vui lòng liên hệ FPT Play trước khi triển khai, đồng thời tuân thủ các quy định của FIFA".

QUỐC CƯỜNG