Bóng đá trong nước

Tuyển nữ Việt Nam thua trận vẫn được thưởng

SGGPO

Đội tuyển nữ Việt Nam đã dừng bước ở vòng tứ kết môn bóng đá nữ ASIAD 2026 sau trận thua 0-1 trước đội tuyển nữ Trung Quốc sau 120 phút.

Diễm My và các đồng đội đã thi đấu đầy nỗ lực trong trận tứ kết gặp Trung Quốc vào ngày 25-9. Ảnh: ĐOÀN NHẬT
Diễm My và các đồng đội đã thi đấu đầy nỗ lực trong trận tứ kết gặp Trung Quốc vào ngày 25-9. Ảnh: ĐOÀN NHẬT

Thua tối thiểu đối thủ mạnh Trung Quốc là kết quả đáng khen của tuyển nữ Việt Nam. Các học trò HLV Hoàng Văn Phúc có thế trận rất tốt, thậm chí suýt tạo bất ngờ trước đội bóng hàng đầu châu Á.

Như vậy, các cô gái Việt Nam đã khép lại hành trình tại ASIAD 2026 với kết quả thua Đài Loan (TQ) 1-2, Nhật Bản 0-8, Thái Lan 0-0 và thua sít sao Trung Quốc ở tứ kết sau 120 phút tranh tài.

Ngoài trận thua Nhật Bản, ba trận còn lại thể hiện những phẩm chất quý của các cầu thủ Việt Nam, đặc biệt là họ đã thi đấu với hơn 100% sức mạnh trước tuyển nữ Trung Quốc.

Sau trận đấu, thay mặt BCH và Thường trực BCH VFF, Chủ tịch Trần Quốc Tuấn đã động viên và biểu dương tinh thần thi đấu quả cảm của Đội tuyển Nữ Việt Nam. Ông Tuấn đã khen ngợi hành trình tại ASIAD 2026, nhất là 120 phút thi đấu đầy bản lĩnh và kiên cường ở trận tứ kết.

Để kịp thời ghi nhận những nỗ lực của toàn đội, VFF quyết định thưởng cho thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc 300 triệu đồng.

Trước đó, sau khi giành quyền tham dự trận tứ kết, đội tuyển nữ Việt Nam đã được thưởng “nóng” 500 triệu đồng.

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KHÁNH VÂN

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ASIAD 2026 Khít khao BCH Đội tuyển nữ Việt Nam Đáng khen Trần Quốc Tuấn Quả cảm Tuấn Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Tranh tài

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