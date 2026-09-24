Việt Nam, Thái Lan, Malaysia chưa có bản quyền truyền hình FIFA ASEAN Cup 2026

FIFA ASEAN 2026 đã chính thức khai mạc vào ngày 24-9 với loạt trận đầu tiên của Divison 2 diễn ra tại Hồng Kông (TQ). Nhưng tính đến chiều 24-9 vẫn chỉ có 5 quốc gia công bố sở hữu bản quyền truyền hình.

Đội tuyển Việt Nam sẵn sàng cho trận ra quân gặp Philippines vào ngày 25-9. Ảnh: VFF

Theo trang Asean Football, tính tới ngày 24-9, chỉ có 5 quốc gia đã sở hữu bản quyền phát sóng FIFA ASEAN Cup 2026, đó là Australia, Indonesia, Bangladesh, Lào và Hong Kong (Trung Quốc). Đáng chú ý là Australia không có đội tham dự giải đấu này.

Trong khi đó Việt Nam, Thái Lan, Malaysia - những thị trường lớn với lượng khán giả hâm mộ bóng đá rất cao thì chưa có đài truyền hình nào công bố sở hữu bản quyền phát sóng giải đấu này. Trước đó có thông tin 1 nhà đài tại Việt Nam kết nối với đơn vị truyền thông của FIFA ASEAN Cup 2026 để thương thảo, nhưng đến nay chưa đi đến hồi kết.

Dù mức giá khởi điểm là 3 triệu USD đã được hai lần giảm xuống, hiện nay còn 2 triệu USD nhưng vẫn chưa thuyết phục được các nhà đài tại những quốc gia trên.

Các quốc gia công bố bản quyền truyền hình tính đến chiều 24-9. Ảnh: Aseanfootball

Ở Indonesia, tập đoàn Emtek Media Group sớm công bố bản quyền giải đấu. Họ sẽ phát sóng giải đấu này thông qua các kênh Indosiar, SCTV, Vidio, Moji và Nex. UNITEL của Lào đã công bố đạt thỏa thuận sở hữu bản quyền phát sóng FIFA ASEAN Cup 2026 trên LaoTV.

Hy vọng tin vui giờ chót sẽ đến với người hâm mộ các quốc gia còn lại trong ngày 25-9, sát với ngày khai mạc Division 1.

Đến nay, các đội tuyển đã tập trung tại Indonesia để chuẩn bị cho loạt trận mở màn Divison 1 diễn ra ngày 25-9. Đội tuyển Việt Nam đến Jakarta vào ngày 23-6 và có 2 ngày chuẩn bị trước trận ra quân gặp Philippines vào ngày 26-9. Sau đó lần lượt gặp Thái Lan ngày 29-9 và Pakistan ngày 2-10.

Hai trận đầu tiên của thầy trò HLV Kim Sang Sik gặp Philippines và Thái Lan diễn ra trên sân Si Jalak Harupat (Bandung). Trận đấu cuối cùng vòng bảng gặp Pakistan diễn ra trên sân Bung Karno (Jakarta).

QUỐC CƯỜNG