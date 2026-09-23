Một số cầu thủ nữ Việt Nam có thể trạng chưa tốt sau vòng bảng

Giành vé cuối cùng vào vòng tứ kết môn bóng đá nữ ASIAD 2026, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp đối thủ rất mạnh là Trung Quốc, trong lúc ban huấn luyện đang lo ngại là một số vị trí có dấu hiệu căng cơ.

Thủ môn Kim Thanh hứa hẹn sẽ có thêm trận đấu vất vả khi hàng công đội Trung Quốc mạnh không kém gì Nhật Bản. Ảnh: ĐOÀN NHẬT

Chiều 23-9, đội tuyển nữ Việt Nam có buổi tập tại sân EXPO’70 (Osaka), chuẩn bị cho trận tứ kết môn bóng đá nữ ASIAD 2026 gặp đội tuyển nữ Trung Quốc. Buổi tập được bố trí theo khung giờ sớm nhằm giúp các cầu thủ làm quen với thời gian thi đấu của trận tứ kết.

Thời tiết tại Osaka chiều 23-9 tốt hơn những ngày trước khi có nắng, nhiệt độ cao hơn, các cầu thủ vẫn duy trì sự tập trung và hoàn thành đầy đủ giáo án do ban huấn luyện đề ra.

Buổi tập kéo dài khoảng một giờ, với trọng tâm là các nội dung chiến thuật và cách vận hành đội hình trước một đối thủ được đánh giá cao về thể hình, thể lực cũng như kỹ chiến thuật. Ban huấn luyện dành thời gian để các cầu thủ làm quen với những phương án xử lý trong các tình huống khi phải đối đầu với sức ép từ đối thủ mạnh.

Một số cầu thủ có vấn đề về sức khỏe và được đội ngũ y tế theo dõi sát sao.

Sau 3 trận đấu liên tiếp tại vòng bảng, một số cầu thủ có dấu hiệu quá tải tiếp tục được đội ngũ y tế theo dõi, điều trị và thực hiện các bài tập hồi phục phù hợp. Việc quản lý thể lực được ưu tiên nhằm giúp nhóm cầu thủ này có thêm thời gian hồi phục trước trận tứ kết.

Các cầu thủ còn lại duy trì thể trạng tốt, tích cực tham gia tập luyện và hoàn thành các nội dung theo yêu cầu của ban huấn luyện. Không khí buổi tập diễn ra nghiêm túc, tập trung, với mục tiêu hoàn thiện những phương án cuối cùng trước cuộc đối đầu với Trung Quốc.

Trận tứ kết giữa tuyển nữ Việt Nam và Trung Quốc, một trong 4 đội nữ hàng đầu của châu Á hiện nay sau Nhật Bản, CHDCND Triều Tiên và Hàn Quốc, sẽ diễn ra lúc 13 giờ ngày 25-9 (theo giờ Việt Nam).

KHÁNH VÂN