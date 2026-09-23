U16 Việt Nam lên đường tham dự CFA Team China 2026

Ngày 23-9, đội tuyển U16 Việt Nam lên đường sang Trung Quốc, bắt đầu hành trình tham dự Giải bóng đá U16 quốc tế CFA Team China 2026 – Peace Cup 2026, diễn ra từ ngày 24 đến 30-9 tại thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh.

Đội tuyển U16 Việt Nam sẵn sàng cho CFA Team China 2026. Ảnh: VFF

Đội tuyển U16 Việt Nam tập trung lần này do HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt, người được đánh giá cao ở công tác đào tạo trẻ.

Trước khi lên đường sang Trung Quốc dự giải, đội có hai trận đấu tập nhằm rà soát lực lượng và hoàn thiện các phương án chuyên môn. Ngày 19-9, U16 Việt Nam hòa U17 Thể Công Viettel với tỷ số 2-2; ngày 21-9, đội tiếp tục hòa CLB Hà Nội 3-3, trong đó Tuấn Kiệt lập cú đúp và Xuân Thành ghi một bàn.

Tại CFA Team China 2026, U16 Việt Nam sẽ lần lượt chạm trán U16 Australia ngày 24-9, U16 Trung Quốc ngày 27-9 và U16 Kyrgyzstan ngày 30-9. Các trận đấu đều diễn ra tại Thẩm Dương.

Giải đấu là cơ hội để các cầu thủ trẻ Việt Nam được cọ xát với những đối thủ chất lượng, qua đó tiếp tục kiểm nghiệm lực lượng, tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế và hoàn thiện chuyên môn trong quá trình chuẩn bị cho những mục tiêu dài hạn, trước mắt là Vòng chung kết U17 châu Á 2027.

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