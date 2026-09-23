Truyền thông Indonesia “săn đón” đội tuyển Việt Nam

Dù phải chờ khá lâu trước khi các tuyển thủ Việt Nam xuất hiện, truyền thông Indonesia vẫn có mặt từ sớm tại sân bay Soekarno-Hatta (Jakarta) để ghi lại những hình ảnh đầu tiên của đội khách.

Hậu vệ Cao Pendant Quang Vinh trả lời phỏng vấn truyền thông Indonesia. ẢNH: HỮU THÀNH

Khoảng 13g15 chiều 23-9, sau hơn 4 tiếng bay từ sân bay Nội Bài (Hà Nội), đội tuyển Việt Nam đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Soekarno-Hatta ở Jakarta.

Do thầy trò HLV Kim Sang-sik còn phải hoàn tất thủ tục nhập cảnh và nhận hành lý, khoảng 5 phóng viên, quay phim, chụp ảnh của truyền thông Indonesia cùng một cán bộ truyền thông FIFA ASEAN Cup 2026 đã kiên nhẫn chờ đợi tại sân bay.

Các đồng nghiệp nước bạn hỏi thông tin về danh sách tham dự giải đấu của đội tuyển Việt Nam, lý do đội trưởng Nguyễn Quang Hải không thể tham dự giải đấu… Ngoài ra, họ cũng chia sẻ sẽ ở lại sân bay đến chiều tối để chờ ghi hình đội tuyển Thái Lan.

FIFA ASEAN Cup 2026 được hâm nóng ngay tại sân bay. ẢNH: HỮU THÀNH

Ngay khi HLV Kim Sang-sik xuất hiện, một số phóng viên Indonesia gửi lời chào và ngỏ ý phỏng vấn. Tuy nhiên, do lịch trình di chuyển gấp, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã xin phép từ chối.

Không phỏng vấn được HLV Kim Sang-sik, nhóm phóng viên Indonesia vẫn liên tục ghi hình đội tuyển Việt Nam, từ lúc các thành viên xách hành lý ra sảnh đến cho đến khi xe buýt chở đội rời sân bay.

Dù trải qua hành trình di chuyển khá dài, các tuyển thủ Việt Nam vẫn giữ tinh thần vui vẻ và thoải mái. Hậu vệ Việt kiều Pháp Cao Pendant Quang Vinh dành gần 5 phút để trả lời phỏng vấn truyền thông Indonesia.

Quang Vinh cho biết anh rất vui khi được trở lại đội tuyển Việt Nam trong đợt tập trung lần này. Hậu vệ sinh năm 2001 đánh giá cao các đối thủ trong bảng đấu và cho rằng đội tuyển Việt Nam cần duy trì sự tập trung cao nhất để hướng đến thành tích tốt tại giải.

Sau khi rời Soekarno-Hatta, đội tuyển Việt Nam di chuyển tiếp bằng ô tô khoảng 180km đến Bandung, nơi đóng quân trong thời gian tham dự giải. Chuyến đi từ Hà Nội đến Bandung khiến toàn đội mất gần trọn ngày. Vì thế, HLV Kim Sang-sik quyết định cho các cầu thủ nghỉ tập trong ngày 23-9.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam có buổi tập đầu tiên tại Bandung vào ngày 24-9. Thầy trò HLV Kim Sang-sik còn 2 ngày chuẩn bị trước khi bước vào trận ra quân gặp Philippines.

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HỮU THÀNH (từ Indonesia)