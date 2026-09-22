U23 Việt Nam gặp U23 Uzbekistan: Không được phép lơ là

U23 Việt Nam đang có nhiều cơ hội giành vé vào tứ kết ASIAD 20, nhưng thử thách cuối cùng lại là đối thủ U23 mạnh nhất bảng.

Với 4 điểm sau trận hòa U23 Kuwait 1-1 và thắng U23 Philippines 2-0, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh chỉ cần 1 điểm là chắc suất đi tiếp. Tuy nhiên, cuộc đụng độ với “ngọn núi” U23 Uzbekistan lúc 12 giờ hôm nay, 22-9 trở nên phức tạp khi đối thủ Trung Á cũng chưa bảo đảm suất đầu bảng.

U23 Việt Nam đặt mục tiêu cầm hòa U23 Uzbekistan để vào tứ kết. Ảnh: VFF

Hòa có lợi cho cả hai

Một kết quả hòa là vẹn toàn cho U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan. Theo nhánh đấu, đối thủ ở tứ kết của 2 đội là U23 Saudi Arabia hoặc U23 Hàn Quốc có độ khó gần như nhau. Điều này buộc Uzbekistan lẫn Việt Nam đều muốn bảo toàn lực lượng và giữ sức cho vòng tiếp theo.

Đặc biệt Uzbekistan đã chắc suất đi tiếp nên có nhu cầu xoay tua đội hình nhằm “giấu bài”. Một lý do khác khiến cả hai đều muốn hòa là rủi ro vẫn còn. Với Uzbekistan, nếu để thua U23 Việt Nam, họ sẽ đứng nhì bảng và nhiều khả năng gặp U23 Hàn Quốc, đội bóng đoạt HCV ASIAD 3 kỳ gần nhất.

Còn với U23 Việt Nam (4 điểm, hiệu số +2), nếu để thua có thể sẽ bị loại trong trường hợp U23 Kuwait (1 điểm, -2) thắng Philippines ở trận đấu cùng giờ với tỷ số cao. Chính bối cảnh đó khiến khả năng 2 đội chọn lối tiếp cận chậm rãi, hướng đến 1 điểm rất dễ xảy ra.

Mặc dù được đánh giá mạnh hơn nhiều nhưng với đội hình có thể chỉ toàn là cầu thủ dự bị, U23 Uzbekistan cũng không đủ tự tin để tấn công giành chiến thắng trước U23 Việt Nam. Ở chiều ngược lại, trước đối thủ không tung hết sức, nhiệm vụ phòng ngự có điểm của thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh cũng khả thi hơn.

Trải nghiệm mới của U23 Việt Nam

Ở 2 lượt trận đã qua, U23 Việt Nam đã quen thuộc với tâm thế của đội bóng cửa trên. Học trò của HLV Đinh Hồng Vinh áp đặt thế trận, kiểm soát bóng áp đảo (63% trước Kuwait và 68% trước Philippines), đồng thời tung ra tới 31 cú dứt điểm. Thế nhưng, giai đoạn “dễ thở” ấy đã chính thức khép lại.

Cuộc đối đầu với U23 Uzbekistan sẽ mang đến một trải nghiệm hoàn toàn mới cho U23 Việt Nam. Kể từ lần đụng độ ở chung kết U23 châu Á năm 2018 đến nay, bóng đá Uzbekistan đã thay đổi rất nhiều. Họ là “ông vua” của các giải trẻ châu Á, còn đội tuyển quốc gia vừa dự World Cup, được xếp vào “mâm trên” cùng các đội bóng hàng đầu châu Á.

Đội bóng Trung Á sở hữu nền tảng thể lực sung mãn, kỹ thuật toàn diện cùng khả năng tranh chấp, áp sát ở cường độ rất cao. Trước một đối thủ vượt trội, các cầu thủ trẻ của Việt Nam bắt đầu phải làm quen với việc lùi sâu đội hình, chơi nhún nhường và nhẫn nại chịu đựng sức ép từ đối phương.

Đội hình dự kiến U23 Việt Nam Thủ môn: Cao Văn Bình; hậu vệ: Nguyễn Phi Hoàng, Nguyễn Đức Anh, Phạm Lý Đức, Lê Nguyên Hoàng, Phạm Minh Phúc; tiền vệ: Nguyễn Xuân Bắc, Nguyễn Thái Quốc Cường, Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Ngọc Mỹ; tiền đạo: Nguyễn Thanh Nhàn.

Vấn đề là U23 Việt Nam có điểm yếu ở hàng phòng ngự. Ở 2 trận đấu trước, dù đối thủ yếu hơn, hàng thủ U23 Việt Nam vẫn bộc lộ những lần mất tập trung nguy hiểm. Đối diện U23 Uzbekistan sở hữu hàng công đã ghi tới 7 bàn, bất kỳ sự lơ đễnh nào trong khâu bọc lót hay chống bóng dài cũng sẽ phải trả giá đắt.

Bên cạnh đó, khi buộc phải chơi phòng ngự - phản công trước đối thủ mạnh, câu hỏi về khả năng tận dụng cơ hội ở hàng tấn công từng tung 31 cú sút nhưng chỉ có 3 bàn thắng vẫn còn bỏ ngỏ.

Rõ ràng, đá với Uzbekistan, số cơ hội của chúng ta chỉ đếm trên đầu ngón tay, nên phải biết cách chắt chiu, thậm chí là ở mức tối đa.

CHU NGỌC