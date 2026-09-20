Bóng đá trong nước

Hoàng Thị Loan hạ quyết tâm cùng tuyển nữ Việt Nam vượt qua Thái Lan

SGGPO

Đội tuyển nữ Việt Nam đã có buổi tập cuối cùng tại Trung tâm bóng đá J-Green Sakai (Osaka) vào chiều 20-9 để chuẩn bị cho trận đấu quan trọng ở vòng loại bảng E môn bóng đá nữ ASIAD 2026, gặp đội tuyển Thái Lan.

Hậu vệ Hoàng Thị Loan, một trong những cầu thủ nhiều kinh nghiệm của đội tuyển nữ Việt Nam. Ảnh: VFF
Hậu vệ Hoàng Thị Loan, một trong những cầu thủ nhiều kinh nghiệm của đội tuyển nữ Việt Nam. Ảnh: VFF

Các cô gái Việt Nam hướng đến mục tiêu giành trọn 3 điểm để tranh suất vào tứ kết, còn HLV Hoàng Văn Phúc cũng kỳ vọng giành được trận thắng đầu tiên kể từ khi dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam.

Đại diện toàn đội tham dự phần trao đổi thông tin cùng giới truyền thông trước buổi tập, hậu vệ Hoàng Thị Loan cho biết toàn đội đang tập trung tốt nhất để hướng đến mục tiêu giành chiến thắng Thái Lan nhằm cạnh tranh cơ hội vào vòng tứ kết.

“Sau trận đấu với Nhật Bản, toàn đội cũng rất buồn vì kết quả không được như mong muốn. Nhưng không vì thế mà chúng tôi đánh mất tinh thần. Ở trận đấu sắp tới với Thái Lan, toàn đội sẽ cố gắng tập luyện thật tốt để thi đấu và hướng tới một chiến thắng. Tôi tin đội sẽ làm được điều đó”, Hoàng Thị Loan chia sẻ.

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Đội tuyển nữ Việt Nam trên sân tập tại Trung tâm bóng đá J-Green Sakai (Osaka) vào chiều 20-9. Ảnh: VFF

Hậu vệ biên nhiều kinh nghiệm này nói thêm: “Toàn đội đang cố gắng tập trung làm theo những bài mà ban huấn luyện đề ra, đồng thời đoàn kết, động viên nhau để thi đấu một trận thật quyết tâm, hướng tới mục tiêu vào vòng trong”.

Đánh giá về đội tuyển nữ Thái Lan, Hoàng Thị Loan nhận định đối thủ sở hữu nhiều cầu thủ có thể hình và kỹ thuật tốt. Đây cũng là những yếu tố mà đội tuyển nữ Việt Nam cần lưu ý trong quá trình chuẩn bị cho trận đấu.

Trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và Thái Lan sẽ diễn ra lúc 17g30 ngày 21-9 (giờ Việt Nam) trên sân vận động Nagai, Osaka. Hiện tại, hai đội đều chưa có điểm nào.

Giới hâm mộ Việt Nam mong mỏi chiến thắng trước Thái Lan sẽ giúp thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc có cơ hội cạnh tranh một trong hai suất dành cho các đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất để giành quyền vào tứ kết.

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KHÁNH VÂN

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