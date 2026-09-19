Những mành ghép mới của tuyển Việt Nam cho FIFA ASEAN Cup 2026

Danh sách đội tuyển Việt Nam hướng đến mục tiêu tranh ngôi vương tại FIFA ASEAN Cup 2026 cuối cùng đã được xác định.

Williams Minh Hoàng sẽ là "vũ khí bí mật" trên hàng công của đội tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026. Ảnh: CATPHCM FC

Dù HLV Kim Sang-sik không tạo ra quá nhiều xáo trộn ở bộ khung chính vừa lên ngôi vô địch Đông Nam Á, nhưng thực lực của đội tuyển Việt Nam đã được gia tăng đáng kể nhờ những sự bổ sung chất lượng.

Bên cạnh lực lượng quen thuộc, đợt tập trung lần này chứng kiến sự điều chỉnh bất ngờ trong khung thành, khi thủ môn trẻ Nguyễn Văn Việt được triệu tập để thay thế cho Đặng Văn Lâm. Hiện tại, phong độ ổn định của Nguyễn Filip (Patrik Lê Giang) là đủ để tạo sự an tâm lớn cho Ban huấn luyện.

Đặc biệt, trong bối cảnh quỹ trận đấu của giải này không quá kéo dài như kỳ ASEAN Cup 2026 - khi các đội tuyển tham dự đều đá 4 trận - việc chiến lược gia người Hàn Quốc xây dựng Lê Giang là sự lựa chọn số một, bên cạnh hai thủ môn dự bị chất lượng là Văn Việt và Trần Trung Kiên, được xem là quyết định hoàn toàn hợp lý.

Điều quan trọng nhất lúc này là nhà cầm quân người Hàn Quốc cần xây dựng một vành đai phòng ngự kiên cố trước khung thành. Tại giải đấu sắp tới, các đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Thái Lan và Indonesia chắc chắn đều sẽ trang bị lực lượng mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Lê Giang đang là thủ môn số 1 của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: CATPHCM FC

Khi trung vệ Đỗ Duy Mạnh báo tin buồn không thể đồng hành cùng đội tuyển Việt Nam trong năm nay do phải sang Mỹ phẫu thuật chấn thương, cùng việc cựu binh Bùi Tiến Dũng vẫn chưa thể trở lại, phương án tìm kiếm một hậu vệ nội giàu kinh nghiệm để bổ sung gần như đã phá sản.

Trong bối cảnh đó, việc Adou Minh hoàn tất thủ tục nhập tịch được đánh giá là bước đi đúng thời điểm để tăng cường chất thép cho hàng thủ áo đỏ.

Hệ thống phòng ngự của đội tuyển Việt Nam đang dần bị các đối thủ nghiên cứu kỹ lưỡng để tìm cách xuyên phá. Trận chung kết lượt về đầy vất vả trước Thái Lan vừa qua chính là lời cảnh báo đắt giá.

Vì vậy, việc gia cố thêm sự an toàn bên cạnh những chốt chặn như Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Nhật Minh hay Nguyễn Thành Chung là điều hết sức cần thiết. Sự xuất hiện của Adou Minh sở hữu thể hình lý tưởng, lối chơi mạnh mẽ cùng kinh nghiệm từng chinh chiến tại Ligue 1 (Pháp) và hiện thuộc biên chế CLB Công an Hà Nội, chính là câu trả lời hoàn hảo cho bài toán phòng ngự.

Trên hàng tiền đạo, Williams Minh Hoàng được kỳ vọng sẽ mang đến một luồng gió mới cho hàng công đội tuyển Việt Nam, sau màn trình diễn của bộ ba tiền đạo nhập tịch gốc Brazil là Nguyễn Xuân Son, Hoàng Hên và Tài Lộc.

Tại chiến dịch ASEAN Cup trước đó, sau vài trận đấu khởi đầu thử nghiệm, HLV Kim Sang-sik đã tìm ra được bộ đôi ăn ý là Xuân Son và Đình Bắc. Do Hoàng Hên và Tài Lộc có lối đá khá tương đồng nên Hoàng Hên thường được ưu tiên lựa chọn khi đội tuyển vận hành sơ đồ 3 tiền đạo.

Sự trở lại của Jason Quang Vinh Pendant được xem là kịp lúc khi hành lang trái vắng Văn Vĩ lẫn Văn Hậu. Ảnh: CAHN FC

Với Minh Hoàng, chân sút gốc Anh sở hữu chiều cao ấn tượng lên tới 1,9m này sẽ là "vũ khí bí mật" mà ông Kim mang đến FIFA ASEAN Cup 2026. Đang là chân sút số một của CLB Công an TPHCM với hiệu suất ghi bàn đáng nể, thậm chí được đánh giá cao hơn cả các ngoại binh lẫn tiền đạo kỳ cựu Nguyễn Tiến Linh. Tài năng trẻ 19 tuổi này đang gánh vác rất nhiều sự kỳ vọng của người hâm mộ nước nhà.

Cái tên thứ ba mang lại sự an tâm là Jason Quang Vinh Pendant. Nói đúng hơn, đây là sự trở lại vô cùng quan trọng của hậu vệ Việt kiều Pháp. Sự xuất hiện của Quang Vinh đã giải quyết được rất nhiều bài toán đau đầu cho HLV Kim Sang-sik trong thời điểm hậu vệ Nguyễn Văn Vĩ đang gặp chấn thương, còn Đoàn Văn Hậu không lên tuyển.

Sở hữu kinh nghiệm trận mạc dày dặn cùng phong độ cực kỳ ổn định trong màu áo CAHN từ đầu mùa giải đến nay, Jason Quang Vinh Pendant hứa hẹn sẽ là mảnh ghép hoàn hảo bên hành lang cánh, giúp hoàn thiện sơ đồ chiến thuật của chiến lược gia người Hàn Quốc hướng tới mục tiêu tối thượng tại giải đấu năm nay.

Tin liên quan Đoàn Văn Hậu bị loại khỏi danh sách tham dự FIFA ASEAN Cup 2026

QUỐC CƯỜNG