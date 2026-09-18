Olaha Mạnh Đức và Williams Minh Hoàng nhận quốc tịch Việt Nam

Tin vui đến với người hâm mộ CLB Công an TPHCM khi hai trụ cột là tiền đạo Olaha Mạnh Đức (Nigeria) và tiền vệ Williams Minh Hoàng (Anh) đã chính thức nhận quốc tịch Việt Nam vào chiều 18-9 tại Sở Tư pháp TPHCM.

Lãnh đạo CLB Công An TPHCM trao hoa chúc mừng Olaha Mạnh Đức và Williams Minh Hoàng. Ảnh: DUY ANH

Lễ trao quốc tịch Việt Nam cho Olaha Mạnh Đức và Williams Minh Hoàng có sự tham dự của bà Trần Thị Hồng Hạnh - Phó giám đốc Sở Tư pháp TPHCM, Thượng tá Phan Huy Văn - Phó giám đốc Công an TPHCM đồng thời là Chủ tịch CLB Công An TPHCM.

Michael Olaha (sinh năm 1997) vốn là ngoại binh có thâm niên nhất thi đấu tại Việt Nam. Trước khi đến với CLB Công an TPHCM, tiền đạo này thi đấu cho CLB SLNA. Tên mới của Michael Olaha sau khi nhập quốc tịch Việt Nam là Olaha Mạnh Đức. Còn tiền vệ Việt kiều Williams Lee mang tên Williams Minh Hoàng. Trước đó 1 ngày, Williams Lee đã được HLV Kim Sang-sik triệu tập vào đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup 2026 tại Indonesia sắp tới.

Chia sẻ tại buổi lễ nhập tịch, Olaha Mạnh Đức cho biết: “Tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì ước mơ đã trở thành sự thật. Tôi rất vinh dự khi có được quốc tịch Việt Nam. Với tôi, mục tiêu luôn là tiếp tục hoàn thiện bản thân để bất cứ khi nào được gọi, tôi đều có thể cống hiến hết mình, dù là ở CLB hay ở đội tuyển quốc gia.

Hiện tại, tôi không nằm trong danh sách của HLV, nhưng tôi tin rằng điều quan trọng là tiếp tục chăm chỉ và hy vọng sẽ nhận được lời gọi”. Anh lý giải nguyên nhân việc chọn tên Mạnh Đức là ghép từ hai đồng đội cũ ở SLNA là Xuân Mạnh và Văn Đức.

Williams Minh Hoàng (bên phải) cũng là tân binh của đội tuyển Việt Nam tham dự FIFA ASEAN Cup 2026.

Trong khi đó Williams Minh Hoàng chia sẻ: “Tôi rất hạnh phúc và vinh dự khi được trao quốc tịch Việt Nam. Tôi không biết cảm ơn làm sao cho đủ tới tất cả những người đã đồng hành và giúp đỡ tôi đạt được cột mốc này. Tôi thực sự cảm ơn tất cả mọi người đã giúp tôi có được ngày hôm nay. Từ khi đến Việt Nam, tôi đã đi một chặng đường dài và hy vọng có thể làm cho mọi người tự hào.

Tôi vẫn còn trẻ nên còn nhiều điều có thể xảy ra. Đối với tôi, quan trọng là tích lũy kinh nghiệm. Kỳ FIFA ASEAN Cup sắp tới là một trải nghiệm lớn và bài học tuyệt vời cho tôi”.

Việc nhập quốc tịch Việt Nam với hai cầu thủ này giúp thực lực của CLB Công an TPHCM thêm mạnh không chỉ ở đấu trường V-League mà còn ở Cúp C1 Đông Nam Á 2026-2027.

QUỐC CƯỜNG