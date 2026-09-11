CLB Công an TPHCM thua sốc trước tân binh Bắc Ninh

Sau chiến thắng ấn tượng trước Hà Nội FC ở ngày ra quân, CLB Công an TPHCM đã bất ngờ trắng tay trong chuyến làm khách trước đội bóng tân binh Bắc Ninh tại vòng 2 V-League 2026-2027 diễn ra vào tối 11-9.

Brenner vui mừng sau bàn mở tỷ số cho đội chủ nhà. Ảnh: BNFC

Kết quả trận đấu mang đến nhiều bất ngờ cho người hâm mộ. Tuy nhiên, diễn biến thực tế trên sân cho thấy 3 điểm giữ lại sân nhà của Bắc Ninh là hoàn toàn hợp lý.

Đội hình CLB Công an TPHCM sở hữu nhiều cái tên chất lượng như thủ thành Lê Giang Patrik, Trần Lenn Minh Quang, Olaha Mạnh Đức, Mạnh Đức, Tiến Linh cùng 3 ngoại binh. Với lực lượng vượt trội, không ngạc nhiên khi đội khách sớm giành quyền chủ động và liên tục tổ chức các pha phối hợp tấn công nguy hiểm.

Dù vậy, các tình huống dứt điểm quyết định của hàng công của đội Công an TPHCM lại thiếu đi sự chính xác và tỏ ra khá vụng về. Sự nôn nóng này khiến họ không thể làm khó được thủ môn Văn Công bên phía Bắc Ninh.

Thủ môn Văn Công tiếp tục thể hiện phong độ tốt trong khung thành đội tân binh Bắc Ninh. Ảnh: DUY ANH

Thi đấu chặt chẽ và ưu tiên sự an toàn bên phần sân nhà, CLB Bắc Ninh đã tận dụng tốt lợi thế sân bãi cùng sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả nhà để phong tỏa dàn sao của đối phương.

Không chỉ phòng ngự kiên cường, đội chủ nhà còn tạo nên bất ngờ lớn ở phút 18. Từ đường chuyền bên hành lang cánh trái của Văn Đại, tiền đạo Brenner – cựu chân sút của Nam Định – đã băng vào dứt điểm quyết đoán. Cú sút chéo góc hiểm hóc của anh đánh bại hoàn toàn thủ môn Lê Giang, mở tỷ số 1-0 cho Bắc Ninh. Đây cũng là bàn thắng lịch sử, đánh dấu cột mốc lần đầu tiên CLB Bắc Ninh ghi bàn tại sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam.

Có bàn thắng dẫn trước, Bắc Ninh càng thi đấu hưng phấn. Họ tổ chức hệ thống phòng ngự lùi sâu, đeo bám áp sát và phong tỏa mọi khoảng trống của các chân sút đội khách. Phải đến phút 23, Công an TPHCM mới tạo ra cơ hội nguy hiểm đầu tiên, nhưng cú đánh đầu của Quốc Cường lại đưa bóng đi vọt xà ngang.

Sang hiệp hai, HLV Arthur thực hiện hàng loạt thay đổi nhằm gia tăng sức ép, trong đó có việc tung Khoa Ngô vào sân để tăng cường hàng công. Dù kiểm soát bóng nhiều hơn, Công an TPHCM vẫn hoàn toàn bế tắc trước hàng thủ tổ chức quá tốt của Bắc Ninh. Các pha dứt điểm vội vàng, thiếu cảm giác ở những phút cuối trận đã khép lại hy vọng có điểm của đội khách.

Thất bại chung cuộc 0-1 trước Bắc Ninh khiến CLB Công an TPHCM trắng tay tại vòng 2. Điều đáng lo ngại cho HLV Arthur lúc này là phong độ thất thường của các học trò, đặc biệt là tâm lý yếu kém khi thi đấu xa nhà.

QUỐC CƯỜNG