Văn Hậu bị thẻ đỏ, CLB CAHN vẫn thắng Thể Công Viettel

Thi đấu hơn người từ phút 68 và tạo ra thế trận khá tốt, nhưng các cầu thủ Thể Công Viettel đã trắng tay trong cuộc tiếp đón CLB Công an Hà Nội (CAHN) ở trận đấu sớm vòng 2 LPBank V-League 2026-2027, diễn ra vào tối 10-9 trên sân Hàng Đẫy.

CAHN giành trọn 3 điểm trong trận "derby thủ đô" vào tối 10-9. Ảnh: MINH HOÀNG

Do tính chất quan trọng của trận đấu, cả hai đội Thể Công Viettel lẫn CAHN đều nhập cuộc thận trọng. Lường trước sức mạnh của hàng tấn công của CLB CAHN, phía đội chủ nhà đã vận hành lối đá chắc chắn, an toàn ngay từ đầu trận.

Trước việc Thể Công Viettel chủ động lùi thấp đội hình, tập trung tranh chấp bóng ở khu trung tuyến, CAHN đã tạo thế trận tấn công mạnh mẽ bên phần sân đối phương. Trận này, dù đội hình xuất phát của HLV Polking không có Alan và Arthur nhưng với Đình Bắc, Quang Hải, Mauk, đội khách nhiều phen gây khó khăn cho hàng phòng ngự chủ nhà.

Văn Hậu lãnh thẻ đỏ vào phút 68. Ảnh: MINH HOÀNG

Sau khoảng 15 phút đầu tấn công nhưng không hiệu quả, CAHN giảm tốc độ, đá chắc chắc khi ở bên kia sân, đội chủ nhà thực hiện những pha phản công sắc bén. Có những thời điểm diễn biến cuộc chơi khá nhạt khi đôi bên cùng đá thận trọng, nhất là Thể Công Viettel chủ trương đá chậm, “ru ngủ” đối phương.

Sang hiệp hai, tốc độ trận đấu dần được đẩy nhanh trong sự chủ động của Thể Công Viettel nhờ dàn cầu thủ trẻ, có thể lực tốt. Trận đấu hấp dẫn hơn qua các pha dàn xếp tấn công nhanh của hai đội.

Đến phút 68, khó khăn ập đến với đội khách khi chỉ còn thi đấu 10 người, sau chiếc thẻ đỏ của Văn Hậu. Trong một pha tranh bóng với Ngọc Tân, Văn Hậu đã đạp vào cổ chân của cầu thủ này. Pha phạm lỗi khá rõ và sau khi tham khảo VAR, trọng tài Ngô Duy Lân đã rút thẻ đỏ dành cho Văn Hậu.

HLV Polking phấn khích sau bàn thắng của Mauk. Ảnh: S.N

Chơi hơn người, Thể Công Viettel gia tăng sức ép và tạo được một số tình huống nguy hiểm về phía khung thành của thủ môn Nguyễn Filip. Nhưng đến phút bù giờ, kịch bản nghiệt ngã đến với đội chủ nhà với bàn thắng quý hơn vàng của CAHN. Lê Văn Đô tạt bóng từ biên trái để Stefan Mauk thực hiện cú đánh đầu ghi bàn thắng duy nhất cho đội nhà.

Bàn thắng muộn đã kịp đem về 3 điểm quý giá cho CLB CAHN, giúp họ đạt 6 điểm sau hai vòng đấu, tạm dẫn đầu bảng xếp hạng.

KHÁNH VÂN