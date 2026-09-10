Hoàng Đức bỏ ngỏ khả năng dự FIFA ASEAN Cup 2026

Chưa đạt thể trạng tốt nhất, Hoàng Đức để ngỏ khả năng tham dự FIFA ASEAN Cup 2026. Ảnh: ANH KHOA

Hoàng Đức dính chấn thương nên vắng mặt ở trận đấu giữa Ninh Bình và Hải Phòng ở vòng 1 V-League 2026-2027.

Theo Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú, đội trưởng đội tuyển Việt Nam gặp vấn đề từ trước và cần được đánh giá thêm trước khi HLV Kim Sang-sik đưa ra quyết định.

“Hoàng Đức chấn thương từ trận lượt về AFF Cup 2026. Cậu ấy bị rách cơ háng nhẹ. VFF đã làm việc với CLB, và tuần này, bộ phận y tế của ĐTQG cùng CLB trao đổi để nắm rõ hơn tình hình. Căn cứ vào đó, HLV Kim Sang-sik sẽ quyết định có sử dụng Hoàng Đức hay không”, ông Trần Anh Tú chia sẻ.

Nếu Hoàng Đức không kịp bình phục, đây sẽ là tổn thất đáng kể với đội tuyển Việt Nam trong hành trình chinh phục ngôi vô địch khu vực.

FIFA ASEAN Cup 2026 dự kiến diễn ra với mật độ thi đấu cao, trong khi Việt Nam nằm cùng bảng với những đối thủ đáng gờm như Thái Lan, Philippines và Pakistan.

Văn Vĩ cũng bị chấn thương phải vắng mặt FIFA ASEAN Cup 2026. Ảnh: ANH KHOA

Bên cạnh Hoàng Đức, Văn Vĩ cũng là trường hợp đáng tiếc khi đang gặp vấn đề về chấn thương. HLV Kim Sang-sik vì thế có thể phải tính toán lại nhân sự ngay trước đợt hội quân.

Ở chiều ngược lại, đội tuyển Việt Nam vừa đón tin vui liên quan đến trung vệ Nguyễn Adou Leygley Minh của CAHN. Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú xác nhận FIFA đã thông báo cầu thủ này đủ điều kiện pháp lý để khoác áo ĐT Việt Nam.

“Ngày 8-9, VFF nhận được văn bản từ FIFA thông báo Adou Minh đủ tư cách pháp lý và điều kiện khoác áo đội tuyển Việt Nam”, ông Trần Anh Tú cho biết.

Tuy nhiên, việc Adou Minh có được triệu tập hay không vẫn hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định của HLV Kim Sang-sik. Nếu được trao cơ hội, trung vệ CAHN sẽ có khả năng lần đầu tiên khoác áo ĐTQG.

Trước câu hỏi về số lượng cầu thủ nhập tịch được triệu tập, lãnh đạo VFF cũng khẳng định không có chỉ tiêu cố định cho nhóm cầu thủ này.

HLV Kim Sang-sik chỉ có 5 ngày chuẩn bị cho trận ra quân tại FIFA ASEAN Cup 2026. Ảnh: ANH KHOA

“VFF chưa bao giờ đặt vấn đề gọi bao nhiêu cầu thủ nhập tịch. Gọi ai là do HLV trưởng. Các cầu thủ nhập tịch có phù hợp hay không là chuyện khác. Ở ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam gọi 3 cầu thủ nhập tịch nhưng không phải lúc nào HLV Kim Sang-sik cũng sử dụng cả 3 cầu thủ này”, ông Trần Anh Tú nói.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam hội quân trở lại ngày 20-9 để chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup 2026. Toàn đội dự kiến di chuyển sang Indonesia ngày 22-9. Riêng nhóm cầu thủ CAHN sẽ hội quân muộn hơn một ngày và bay thẳng từ TPHCM sang Indonesia do phải thi đấu vòng 3 V-League gặp Đồng Nai.

Trong bối cảnh Hoàng Đức chưa chắc chắn góp mặt, sự xuất hiện của Adou Minh nếu được HLV Kim Sang-sik lựa chọn sẽ có thêm phương án cho hàng thủ. Tuy nhiên, bài toán nhân sự của đội tuyển Việt Nam vẫn còn phụ thuộc vào tình hình chấn thương và phong độ của các cầu thủ trước ngày hội quân.

HƯƠNG NGUYỄN