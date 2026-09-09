Đội tuyển nữ Việt Nam thua chủ nhà Trung Quốc 0-3

Thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc khép lại những ngày tập huấn tại Trung Quốc bằng cuộc so tài với đội tuyển của nước chủ nhà vào chiều 9-9.

Bích Thùy khống chế bóng trước sự áp sát của các hậu vệ đội tuyển nữ Trung Quốc. Ảnh: VFF

Trước tuyển nữ Trung Quốc thuộc nhóm hàng đầu châu Á, các cô gái Việt Nam thua với tỷ số 0-3 vào chiều 9-9.

Xem đây là cữ tập cho cuộc đọ sức với Đội tuyển Nhật Bản ở ASIAD 2026, HLV Hoàng Văn Phúc xây dựng lối đá phòng ngự chắc chắn ngay từ đầu. Đội chủ nhà thi đấu lấn lướt nhưng lối chơi kín kẽ của Đội tuyển Việt Nam đã khép hiệp đầu tiên với tỷ số hòa 0-0.

Sang hiệp 2, các cô gái Trung Quốc gia tăng sức ép và lần này họ đã sớm tạo cách biệt với 2 bàn thắng vào phút 48 và 58. Sau đó, HLV Hoàng Văn Phúc lần lượt Hoàng Thị Loan, Dương Thị Vân, Vũ Thị Hoa, Ngọc Minh Chuyên, Thái Thị Thảo, Thu Phương, Hồng Nhung và Lưu Hoàng Vân vào sân nhằm thử nghiệm đội hình và tạo cơ hội thi đấu cho các học trò. Phút 79, đội chủ nhà ghi bàn thắng ấn định 3-0.

Đội tuyển nữ Việt Nam có hai trận giao hữu trong chuyến tập huấn tại Trung Quốc

HLV Hoàng Văn Phúc cho biết trận đấu này là cơ hội bổ ích để Đội tuyển nữ Việt Nam kiểm tra lực lượng và hoàn thiện các phương án chiến thuật. Việc đưa nhiều cầu thủ vào sân trong hiệp 2 cũng giúp ban huấn luyện có thêm cơ sở đánh giá lực lượng trước khi bước vào giải đấu chính thức.

HLV Hoàng Văn Phúc cho biết, Đội tuyển nữ Trung Quốc có thể hình, thể lực, tốc độ và kỹ thuật tốt hơn nhưng Đội tuyển nữ Việt Nam vẫn chơi chủ động và có những tình huống phản công.

Ông cũng tỏ ra hài lòng với cách tổ chức phòng ngự, các cầu thủ di chuyển theo khối tương đối tốt và tạo ra 1-2 tình huống có thể chuyển hóa thành bàn thắng. “Các cầu thủ trẻ khi được trao cơ hội đều thể hiện sự tự tin, không bị cuốn vào thế trận của đối phương và cơ bản thực hiện tốt yêu cầu chiến thuật. Đây là trận đấu rất bổ ích, giúp các cầu thủ có trạng thái tốt để bước vào ASIAD 2026”, HLV Hoàng Văn Phúc nói.

QUỐC CƯỜNG