Bóng đá trong nước

Đội tuyển Việt Nam áp đảo trong đội hình tiêu biểu ASEAN Cup 2026

SGGPO

Theo thông báo mới nhất từ Ban tổ chức ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam đã thống trị ở đội hình tiêu biểu do cổ động viên bình chọn khi chiếm đến 10/11 vị trí.

Ban tổ chức ASEAN Cup 2026 bình chọn đội hình tiêu biểu theo sơ đồ 4-3-3, với số đông thuộc đội tuyển Việt Nam. Đó là sự tưởng thưởng xứng đáng với thầy trò HLV Kim Sang-sik sau khi bảo vệ ngôi vô địch Đông Nam Á.

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Đội tuyển Việt Nam áp đảo ở đội hình tiêu biểu của giải. Ảnh: Asean United FC

Trong khung thành là thủ môn Lê Giang Patrik, “người nhện” của tuyển Việt Nam và cũng là phát hiện đáng chú ý của HLV Kim Sang-sik sau khi ông đã có thủ thành Việt kiều Văn Lâm hay trước đó là Nguyễn Filip.

Ở hàng phòng ngự, cả 4 hậu vệ đều điền tên các cầu thủ Việt Nam với Nguyễn Văn Vĩ, Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Thành Chung và Phạm Xuân Mạnh. Ở khu vực giữa sân, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Hoàng Đức và Nguyễn Hai Long được chọn. Trong đó Hai Long tỏa sáng với 2 bàn thắng tại giải lần này. Còn Hoàng Đức thể hiện sự ổn định trong vai trò tiền vệ tổ chức và đá đủ 8 trận của đội tuyển Việt Nam.

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Nguyễn Đình Bắc đang được xem là "Cậu bé vàng" của bóng đá Việt Nam. Ảnh: ANH KHOA

Trên hàng tiền đạo, Nguyễn Đình Bắc và Nguyễn Xuân Son sát cánh cùng tiền đạo Teerasak Poeiphimai. Đây là 3 chân sút hàng đầu tại giải lần này, trong đó Đình Bắc lập cú đúp khi giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất và đồng sở hữu giải Vua phá lưới với Xuân Son.

Đây là giải thành công thứ hai liên tiếp trong năm 2026 của Đình Bắc sau khi anh giành giải Vua phá lưới VCK U23 châu Á 2026 hồi đầu năm.

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Đội tuyển Việt Nam Lê Giang Patrik Quang Hải Hoàng Đức Hai Long Đoàn Văn Hậu đội hình tiêu biểu ASEAN Cup

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