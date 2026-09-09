HLV Đinh Hồng Vinh: “Chúng tôi không đưa cầu thủ trẻ đến ASIAD chỉ để trải nghiệm”

Theo kế hoạch, chỉ ít tiếng sau khi hội đủ quân số, tối 12-9, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ di chuyển sang Nhật Bản để chuẩn bị cho ASIAD 2026. Thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh chơi trận ra quân vào ngày 14-9 gặp tuyển U23 Kuwait.

Thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh đua cùng thời gian chuẩn bị cho ASIAD 2026. Ảnh: ĐOÀN NHẬT

Bản lĩnh đối đầu những đối thủ lớn

Tại ASIAD 2026, đội tuyển U23 Việt Nam nằm cùng bảng đấu với U23 Uzbekistan, U23 Kuwait và U23 Philippines. Đánh giá về các đối thủ, HLV Đinh Hồng Vinh cho biết: “Đây là bảng đấu có tính cạnh tranh cao và không có trận đấu nào dễ dàng. Uzbekistan được đánh giá cao về khả năng kiểm soát bóng, tổ chức chiến thuật, pressing và chất lượng cá nhân.

Kuwait có lối chơi trực diện, mạnh về tranh chấp bóng hai và tình huống cố định. Trong khi đó, Philippines tiến bộ rõ rệt, có sự ổn định về lực lượng, tốc độ chuyển đổi trạng thái tốt và đã hiểu khá rõ U23 Việt Nam qua những lần đối đầu gần đây”.

Trước những đối thủ sở hữu những mảng miếng chiến thuật mạnh mẽ, "bộ tham mưu" của U23 Việt Nam đã dành nhiều thời gian để nghiên cứu, nắm bắt lối chơi của từng đội nhằm chuẩn bị phương án cụ thể.

Ông Vinh nói thêm: “Chúng tôi sẽ chuẩn bị phương án riêng cho từng đối thủ, nhưng trước mắt toàn đội chỉ tập trung cho trận mở màn gặp Kuwait. Còn với Uzbekistan đứng đầu bảng tại giải U23 châu Á 2026, từng thắng Hàn Quốc 2-0 và kiểm soát bóng hơn 70% thời lượng , thực hiện 28 cú dứt điểm ở trận tứ kết gặp Trung Quốc. Đội trẻ Philippines cũng đã vào đến bán kết U23 Đông Nam Á và SEA Games 33, đồng thời đang sử dụng lực lượng kết hợp với các cầu thủ quá tuổi”.

Đội tuyển U23 Việt Nam có đầy đủ lực lượng vào ngày 12-9 và di chuyển sang Nhật Bản vào buổi tối muộn cùng ngày

Không dự giải chỉ để trải nghiệm

Một vấn đề quan trọng khác là U23 Việt Nam đang trong giai đoạn chuẩn bị lực lượng cho SEA Games 2027. Do đó, đội hình dự ASIAD 2026 lần này được dung hòa với lứa U21 và không đăng ký 3 cầu thủ trên 23 tuổi.

“Ở đợt tập trung gần nhất, đội có 21/29 cầu thủ thuộc lứa U21, là nhóm được định hướng cho SEA Games 2027. Tuy nhiên, số lượng chính thức dự ASIAD sẽ được xác định sau khi Ban huấn luyện đánh giá phong độ, thể trạng và khả năng đáp ứng yêu cầu chiến thuật. Chúng tôi không đưa cầu thủ trẻ đến ASIAD chỉ để trải nghiệm. Mỗi cầu thủ được lựa chọn đều phải đủ năng lực cạnh tranh, thi đấu vì thành tích của đội tuyển, đồng thời tích lũy cho mục tiêu lâu dài”, HLV Đinh Hồng Vinh nhấn mạnh.

Bên cạnh áp lực từ đối thủ, U23 Việt Nam sẽ gặp khó khăn lớn về vấn đề di chuyển khi chỉ có vỏn vẹn 2 ngày chuẩn bị cho trận khai mạc. Điều này đặt ra thử thách cực đại về mặt thể lực cho các cầu thủ.

“Trong quãng thời gian ngắn, chúng tôi không đặt vấn đề nâng thêm thể lực mà ưu tiên phục hồi, điều chỉnh giấc ngủ, dinh dưỡng, bù nước và đưa cầu thủ về trạng thái thi đấu tốt nhất. Ban huấn luyện sẽ căn cứ vào số phút thi đấu và quá trình vận động tại CLB chủ quản để phân nhóm cầu thủ, xây dựng chương trình hồi phục riêng cho từng người. Các buổi tập tại Nhật Bản sẽ ngắn gọn, tập trung tối đa vào sự kết nối đội hình, phương án chiến thuật và các tình huống cố định”, chiến lược gia Hồng Vinh chia sẻ.

Theo kế hoạch, đội dự kiến hội quân ngày 12-9 và di chuyển trong đêm sang Nagoya (Nhật Bản). Một số cầu thủ thi đấu muộn cho CLB có thể được bố trí hành trình phù hợp để hội quân sớm nhất. Sau khi đến Nhật Bản, đội sẽ kiểm tra sức khỏe, ưu tiên hồi phục sau di chuyển, sau đó tổ chức các buổi tập ngắn để thống nhất đội hình và hoàn thiện phương án cho trận ra quân gặp Kuwait.

QUỐC CƯỜNG